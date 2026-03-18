Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este miércoles 18 de marzo y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este miércoles 18 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 17°C y 30°C en diferentes zonas del país.

En el noroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con mejoras y presencia de neblinas, junto a precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso a algo nuboso. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 30°C.

En el noreste, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones escasas y aisladas. Hacia la tarde y noche se espera un cielo nuboso a algo nuboso, con lluvias aisladas. Se anuncian rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 28°C.

En el suroeste, la mañana se presentará cubierta a nubosa, con momentos de algo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones. En la tarde y noche el cielo estará nuboso a algo nuboso. Se prevén rachas de viento de 40 a 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 28°C.

En el centro-sur, la mañana estará cubierta a nubosa, con mejoras y neblinas, acompañadas de precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche se espera un cielo nuboso a algo nuboso. Se registrarán rachas de 40 a 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 28°C.

Cielo nuboso en Montevideo. Foto: El País

En el este, la mañana se presentará cubierta con neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y tormentas aisladas. En la tarde y noche el cielo estará nuboso a algo nuboso, con neblinas y probables precipitaciones aisladas. Se prevén rachas de hasta 40 a 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 27°C.

En Punta del Este, la mañana estará cubierta a nubosa con mejoras, con precipitaciones aisladas. Durante la tarde y noche se mantendrá nuboso, con probables lluvias aisladas. Se anuncian rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 23°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará cubierta a nubosa con períodos de algo nuboso. En la tarde y noche el cielo estará nuboso a algo nuboso. Se prevén rachas de hasta 40 a 50 km/h. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 25°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Para los próximos días, Inumet prevé una tendencia a condiciones variables, con aumento de la nubosidad y episodios de precipitaciones y tormentas hacia el final de los períodos, junto a un incremento en la intensidad del viento con rachas más fuertes. Las temperaturas se mantendrán cálidas, con ascensos hacia el viernes.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.