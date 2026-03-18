Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este miércoles 18 de marzo y los próximos días
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 17°C y alcanzará una máxima de 30°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de miércoles 18 de marzo de 2026.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este miércoles 18 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 17°C y 30°C en diferentes zonas del país.
En el noroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con mejoras y presencia de neblinas, junto a precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso a algo nuboso. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 30°C.
En el noreste, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones escasas y aisladas. Hacia la tarde y noche se espera un cielo nuboso a algo nuboso, con lluvias aisladas. Se anuncian rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 28°C.
En el suroeste, la mañana se presentará cubierta a nubosa, con momentos de algo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones. En la tarde y noche el cielo estará nuboso a algo nuboso. Se prevén rachas de viento de 40 a 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 28°C.
En el centro-sur, la mañana estará cubierta a nubosa, con mejoras y neblinas, acompañadas de precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche se espera un cielo nuboso a algo nuboso. Se registrarán rachas de 40 a 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 28°C.
En el este, la mañana se presentará cubierta con neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y tormentas aisladas. En la tarde y noche el cielo estará nuboso a algo nuboso, con neblinas y probables precipitaciones aisladas. Se prevén rachas de hasta 40 a 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 27°C.
En Punta del Este, la mañana estará cubierta a nubosa con mejoras, con precipitaciones aisladas. Durante la tarde y noche se mantendrá nuboso, con probables lluvias aisladas. Se anuncian rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 23°C.
En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará cubierta a nubosa con períodos de algo nuboso. En la tarde y noche el cielo estará nuboso a algo nuboso. Se prevén rachas de hasta 40 a 50 km/h. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 25°C.
Cómo estará el tiempo en los próximos días
Para los próximos días, Inumet prevé una tendencia a condiciones variables, con aumento de la nubosidad y episodios de precipitaciones y tormentas hacia el final de los períodos, junto a un incremento en la intensidad del viento con rachas más fuertes. Las temperaturas se mantendrán cálidas, con ascensos hacia el viernes.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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