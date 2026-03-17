Se vienen las precipitaciones y tormentas en Uruguay: cuándo y dónde lloverá más, según meteorólogos e Inumet

Llegan este martes las lluvias y tormentas anunciadas por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y meteorólogos independientes. Un frente frío ingresará por el oeste, proveniente de Argentina, e irá provocando una caída de la temperatura que se notará el miércoles, tras el calor previsto para el mediodía de este martes.

El meteorólogo Mario Bidegain informó en su cuenta de X que la lluvia prevista para este martes, según uno de los modelos que observa diariamente, será más intensa en dos lugares puntuales del país: el sureste y el noroeste, con acumulados de 50 milímetros o más. Pero en casi toda la región sur se esperan al menos 20 milímetros, con posibilidad de llegar a 40.

#Lluvia acumulada (mm) prevista por COSMO7 (@inmet_) para Martes 17 marzo. Se esperan 30 a 90 mm sobre #PBSAS. Sur y Noreste de #Uruguay y Oeste Rio Grande do Sul (#Brasil) de 30 a 70 mm.#Montevideo y #CABA 20 mm para hoy. pic.twitter.com/CCfIml50f7 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 17, 2026

Consultado por El País, mencionó que "la caída de temperatura comenzará antes en el oeste del país" porque el frente frío ingresará por allí, pero en principio se prevé "muy poca lluvia" en esa zona.

Un hombre camina con paraguas por Montevideo un día de lluvia. Foto: Francisco Flores/El País

Guillermo Ramis, otro especialista en la materia, informó que para este martes hay "80 o 90% de probabilidad de lluvia". En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), "viene un frente frío que va a traer lo suyo".

Explicó que puede aparecer una "célula de tormenta en la tarde y noche". "Pueden caer acá en Montevideo 20 milímetros", añadió, y consideró que las lluvias empezarían "a las 4 o 5 de la tarde".

En cuanto a la temperatura, para este martes Ramis pronostica 28° de máxima y para el miércoles prevé una caída de cinco grados hasta una máxima de 23°.

También anunció que va a llover el sábado "unos 15 milímetros".

El pronóstico de Inumet para este martes 17 de marzo y los próximos días

Según el pronóstico por hora de Inumet, está previsto que en Montevideo empiece a llover aproximadamente a las 19:00 de este martes. Este mismo pronóstico señala que por ejemplo en Punta del Este podría empezar antes, sobre las 15:00. En el norte hay localidades que ya tuvieron lluvia en la mañana.

Inumet pronostica también un descenso de la temperatura. En Montevideo se esperan 29° de máxima este martes y 25° para el miércoles, aún con probabilidad de precipitaciones aisladas en la mañana. Para el jueves anuncia una temperatura similar, ya sin lluvias, y para el viernes un nuevo ascenso a 29°. Para el sábado, Inumet indica alta probabilidad de lluvias.

En otras zonas como el este también se pronostican lluvias para el fin de semana, aunque las temperaturas volverían a subir luego de la caída del miércoles y jueves.