Alerta amarilla de Inumet: el listado de localidades que podrían sufrir tormentas puntualmente fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes" en varios departamentos de Uruguay. En principio la alerta de este martes 17 de marzo de 2026, tras una primera actualización, rige hasta las 16:00, aunque a esa hora podría volver a actualizarse.

Según Inumet, "una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmedo e inestable afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

"En zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", explicó Inumet, que de todas formas señaló que "se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia".

Alerta amarilla de Inumet el 17 de marzo de 2026. Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta amarilla de Inumet hoy, 17 de marzo de 2026

Canelones: todo el departamento

Colonia: todo el departamento

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Fray Marcos, Independencia, Mendoza y Mendoza Chico.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: Aiguá, Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: todo el departamento

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Cabo Polonio, Castillos, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes y Rocha.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

El meteorólogo Mario Bidegain informó en su cuenta de X que la lluvia prevista para este martes, según uno de los modelos que observa diariamente, será más intensa en dos lugares puntuales del país: el sureste y el noroeste, con acumulados de 50 milímetros o más. Pero en casi toda la región sur se esperan al menos 20 milímetros, con posibilidad de llegar a 40.

#Lluvia acumulada (mm) prevista por COSMO7 (@inmet_) para Martes 17 marzo. Se esperan 30 a 90 mm sobre #PBSAS. Sur y Noreste de #Uruguay y Oeste Rio Grande do Sul (#Brasil) de 30 a 70 mm.#Montevideo y #CABA 20 mm para hoy. pic.twitter.com/CCfIml50f7 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 17, 2026

Consultado por El País, mencionó que "la caída de temperatura comenzará antes en el oeste del país" porque el frente frío ingresará por allí, pero en principio se prevé "muy poca lluvia" en esa zona.

Un hombre camina con paraguas por Montevideo un día de lluvia. Foto: Francisco Flores/El País

Guillermo Ramis, otro especialista en la materia, informó que para este martes hay "80 o 90% de probabilidad de lluvia". En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), "viene un frente frío que va a traer lo suyo".

Explicó que puede aparecer una "célula de tormenta en la tarde y noche". "Pueden caer acá en Montevideo 20 milímetros", añadió, y consideró que las lluvias empezarían "a las 4 o 5 de la tarde".

En cuanto a la temperatura, para este martes Ramis pronostica 28° de máxima y para el miércoles prevé una caída de cinco grados hasta una máxima de 23°.

También anunció que va a llover el sábado "unos 15 milímetros".