Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este martes 17 de marzo y los próximos días
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 20°C y alcanzará una máxima de 32°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de martes 17 de marzo de 2026.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este martes 17 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 20°C y 32°C en diferentes zonas del país.
En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con precipitaciones y tormentas aisladas. Hacia la tarde y la noche, el cielo estará nuboso a cubierto, con persistencia de lluvias y tormentas, acompañadas de rachas fuertes asociadas a estos fenómenos. La temperatura mínima será de 22°C y la máxima de 32°C.
En el noreste, la mañana se espera algo nubosa a nubosa, con precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche, el cielo se tornará nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas, y rachas fuertes asociadas. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 32°C.
En el suroeste, la mañana se presentará nubosa a cubierta, desmejorando con precipitaciones y tormentas, con rachas fuertes asociadas. En la tarde y noche, continuará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas y rachas fuertes. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 32°C.
En el centro-sur, la mañana estará nubosa a cubierta con neblinas, acompañada de precipitaciones y probables tormentas. Durante la tarde y la noche, se mantendrá nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas y rachas fuertes asociadas. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 31°C.
En el este, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con períodos de cubierto, con baja probabilidad de tormentas aisladas. Hacia la tarde y la noche, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas y rachas fuertes asociadas. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 32°C.
En Punta del Este, la mañana estará nubosa, con probable formación de tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche, se espera un aumento de la nubosidad con cielo nuboso y cubierto, acompañado de precipitaciones y tormentas, con rachas fuertes asociadas. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima de 26°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con precipitaciones y probables tormentas. En la tarde y la noche, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias y tormentas, acompañadas de rachas fuertes de viento. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 29°C.
Cómo estará el tiempo en los próximos días
Para los próximos días, Inumet prevé una mejora gradual de las condiciones, con disminución de las precipitaciones, persistencia de nubosidad variable y un descenso de las temperaturas, junto con vientos del sector este que podrán presentar rachas en zonas costeras.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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