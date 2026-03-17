Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este martes 17 de marzo y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este martes 17 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 20°C y 32°C en diferentes zonas del país.

En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con precipitaciones y tormentas aisladas. Hacia la tarde y la noche, el cielo estará nuboso a cubierto, con persistencia de lluvias y tormentas, acompañadas de rachas fuertes asociadas a estos fenómenos. La temperatura mínima será de 22°C y la máxima de 32°C.

En el noreste, la mañana se espera algo nubosa a nubosa, con precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche, el cielo se tornará nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas, y rachas fuertes asociadas. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 32°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa a cubierta, desmejorando con precipitaciones y tormentas, con rachas fuertes asociadas. En la tarde y noche, continuará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas y rachas fuertes. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 32°C.

En el centro-sur, la mañana estará nubosa a cubierta con neblinas, acompañada de precipitaciones y probables tormentas. Durante la tarde y la noche, se mantendrá nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas y rachas fuertes asociadas. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 31°C.

En el este, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con períodos de cubierto, con baja probabilidad de tormentas aisladas. Hacia la tarde y la noche, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas y rachas fuertes asociadas. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 32°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa, con probable formación de tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche, se espera un aumento de la nubosidad con cielo nuboso y cubierto, acompañado de precipitaciones y tormentas, con rachas fuertes asociadas. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima de 26°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con precipitaciones y probables tormentas. En la tarde y la noche, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias y tormentas, acompañadas de rachas fuertes de viento. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 29°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Para los próximos días, Inumet prevé una mejora gradual de las condiciones, con disminución de las precipitaciones, persistencia de nubosidad variable y un descenso de las temperaturas, junto con vientos del sector este que podrán presentar rachas en zonas costeras.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.