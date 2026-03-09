¿Cuándo empieza el otoño 2026 en Uruguay? La fecha y hora exacta en la que termina el verano

A fines de este mes de marzo 2026 finalizará el verano en Uruguay, luego de casi tres meses, y las temperaturas comenzarán a ser cada vez más frías, dándole paso al otoño 2026. Este fenómeno se produce a través de un evento astronómico conocido como el equinoccio.

A lo largo del año, existen dos equinoccios: uno en marzo y otro en setiembre. Estos marcan el comienzo de dos estaciones de manera contrapuesta en ambos hemisferios. Por tanto, mientras en el sur comenzará el otoño, el norte tendrá el inicio de la primavera.

Ante la pregunta de cuándo empieza el otoño en el hemisferio sur, se dará el cambio el viernes 20 de marzo de 2026. Ese día, a las 11:46 horas de Uruguay, se producirá el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, evento que le dará paso a la temporada otoñal, según el portal Time and Date.

¿Qué ocurre durante un equinoccio?

Un equinoccio es un momento en el que el eje de la Tierra no se inclina hacia el Sol y tampoco se aleja de él. Esto causa que el día y la noche sean casi iguales en todo el mundo, según explicó el portal especializado StarWalk.

El eje de rotación de la Tierra está inclinado 23,5°, por lo que cada hemisferio del planeta recibe cantidades desiguales de luz solar a lo largo del año y es la explicación detrás de la existencia de las estaciones.

Cuando ambos hemisferios tienen una orientación similar respecto al Sol, este se encuentra exactamente sobre el ecuador. Esto causa que la cantidad de luz solar que reciben el norte y el sur sea casi igual y es allí cuando ocurre un equinoccio, tal como explicó el portal.

Con la llegada de la estación, las hojas de los árboles comenzarán a caer y el tiempo de luz solar se reducirá progresivamente camino a la estación más fría y con los días más cortos, el invierno, que llegará en junio.