Cuándo empiezan las clases: calendario del año lectivo 2026 de ANEP para Inicial, Primaria, Secundaria y UTU

En los días previos al comienzo de clases, resulta útil tener a mano el calendario para el año lectivo 2026 de la Administración Nacional de Educación (ANEP), sea tanto para Inicial, Primaria, como en Secundaria o UTU.

Cada nivel educativo tiene su propia fecha de inicio. A continuación se podrán encontrar las fechas más relevantes de cara al año lectivo que está por comenzar.

Fechas del año lectivo 2026 para Inicial y Primaria

Según informó ANEP, las clases para los estudiantes de Inicial y Primaria comenzarán el lunes 2 de marzo de 2026. Por otra parte, las vacaciones de invierno tendrán lugar entre el 29 de junio y el 3 de julio, y las vacaciones de primavera entre el 21 y el 25 de setiembre. El fin de cursos en Inicial y Primaria está previsto para el viernes 18 de diciembre de 2026.

Calendario 2026 para Secundaria

En el caso de Secundaria, las clases para los estudiantes de 7° grado de Educación Básica Integrada (EBI) del plan 2023 comenzarán el 2 de marzo, mientras que los estudiantes de 8° y 9° grado del mismo plan empezarán las clases el 3 de marzo. Los planes 2009, 2012, 2013 y 2016 de Educación Básica, en todas sus propuestas y grados, arrancarán los cursos el 2 de marzo, al igual que los estudiantes de Educación Media Superior.

Los liceales tendrán sus vacaciones de julio del 29 de junio al 3 de julio y, al igual que los escolares, una semana de vacaciones de primavera entre el 21 y el 25 de setiembre. Por otra parte, las clases para los estudiantes de EBI terminarán el 27 de noviembre, al igual que para los estudiantes de Educación Media Superior.

Liceales en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli

Fechas importantes para estudiantes de UTU en 2026

Las clases de UTU comenzarán el 2 de marzo para el 1° módulo de los planes 2021 y 2025 de Formación Profesional Básica, el 1° módulo del plan 2010 Rumbo, el 7° plan 2023 de Educación Básica Integrada (EBI), y el 1° plan 2025 de Educación Media Básica Tecnológica (Embt). El primer año de Educación Media Superior (EMS), en todas las modalidades incluyendo FINEST, también comenzará sus clases el 2 de marzo.

Por otra parte, 8° y 9° del plan 2023 de EBI comenzarán el 3 de marzo, al igual que el 3° módulo del plan 2021 FPB. Los estudiantes del Plan 2025 de EMBT terminarán las clases el 27 de noviembre, al igual que todos los cursos de Educación Media Superior de UTU. Además, los estudiantes del plan 2021 y 2025 de FPB terminarán sus clases el 20 de noviembre.