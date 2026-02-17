Sindicato del Codicen denuncia recorte de horas docentes que impactan en jóvenes con discapacidad y reclusos

La Unión de Funcionarios de Codicen (UFC) se declaró en conflicto y se movilizará este miércoles de mañana hasta la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA), en 18 de julio 2039 esquina Martín C. Martínez, tras denunciar un recorte de 733 horas docentes, que impactan en estudiantes con discapacidad y reclusos.

El titular del sindicato que nuclea a funcionarios y docentes, Diego Almada, señaló a El País que no descartan la ocupación de la sede de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) frente a su reclamo. El sindicalista dijo que tomaron conocimiento de esta reducción el 9 de febrero cuando analizaron la elección de horas, y luego intentaron concretar, sin éxito, una reunión con la dirección de DEJA.

En Montevideo, la reducción es de 230 horas en clases de alumnos con discapacidad, y 180 horas de presos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Mientras que en el interior del país, el recorte es de 30 horas que impactan en clases de estudiantes con discapacidad, y 300 horas en cárceles y centros del Inisa.

Fuentes de Codicen de ANEP indicaron a El País que el recorte de horas no fue resuelto en ese ámbito, sino que la tomó la dirección de DEJA. Está previsto que este asunto sea abordado en la próxima sesión del máximo órgano educativo, de este jueves, agregaron. DEJA cuenta con alrededor de 5.000 horas docentes, por lo que la reducción supera el 10%.

La DEJA trabaja con jóvenes de 14 años en adelante que están en “condiciones de rezago educativo, desvinculados o en riesgo de desvinculación”. Maestros y talleristas atienden a los estudiantes en cárceles, el Hospital Vilardebó, los centros Artigas y Tiburcio Cachón del Mides, y hasta en escuelas que de noche se transforman en centros de adultos.

En las cárceles es uno de los lugares donde más impacta esta reducción, dijo Almada. Por ejemplo, habían tres cargos de docente de Informática de 10 horas semanales para trabajar en el ex Comcar, y ahora quedó un cargo, de cinco horas semanales. Mientras que en el interior hubo pérdida de horas en varias cárceles, insistió.

“Con el gobierno anterior nos pusieron 500 horas más, y este gobierno nos sacó unas 700 horas”, lamentó Almada. La explicación de las autoridades es que con una partida fija resolvieron atender ascensos y otras partidas salariales, dijo el sindicalista.

“¿Por qué te tendría que afectar las horas docentes pagar un ascenso de un profesor que cada siete años se hace automáticamente? No tiene ni pies ni cabeza el argumento”, lamentó. “Hay sorpresa e indignación”, remarcó Almada.