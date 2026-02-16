¿Cuándo es el primer día de clases 2026? Calendario lectivo de Anep para Inicial, Primaria, Secundaria y UTU

Se aproxima el inicio de clases 2026 en los centros educativos públicos de Uruguay. Las fechas de comienzo varían según el nivel al que asistan los alumnos: Inicial, Primaria, como en Secundaria o UTU. La Administración Nacional de Educación (Anep) ya confirmó cómo será su calendario para el año lectivo 2026, y a continuación se detallan las fechas más relevantes.

¿Cuándo comienzan las clases en Inicial y Primaria?

Según informó Anep, las clases para los estudiantes de Inicial y Primaria comenzarán el lunes 2 de marzo de 2026. Por otra parte, las vacaciones de invierno tendrán lugar entre el 29 de junio y el 3 de julio, y las vacaciones de primavera entre el 21 y el 25 de setiembre. El fin de cursos en Inicial y Primaria está previsto para el viernes 18 de diciembre de 2026.

¿Cuándo empiezan las clases en Secundaria?

En el caso de Secundaria, las clases para los estudiantes de 7° grado de Educación Básica Integrada (EBI) del plan 2023 comenzarán el 2 de marzo, mientras que los estudiantes de 8° y 9° grado del mismo plan empezarán las clases el 3 de marzo. Los planes 2009, 2012, 2013 y 2016 de Educación Básica, en todas sus propuestas y grados, arrancarán los cursos el 2 de marzo, al igual que los estudiantes de Educación Media Superior.

Liceo N° 55 de Montevideo. Ignacio Sánchez/Archivo El Pais

Los liceales tendrán sus vacaciones de julio del 29 de junio al 3 de julio y, al igual que los escolares, una semana de vacaciones de primavera entre el 21 y el 25 de setiembre. Por otra parte, las clases para los estudiantes de EBI terminarán el 27 de noviembre, al igual que para los estudiantes de Educación Media Superior.

Fechas de inicio de clases en UTU

Las clases de UTU comenzarán el 2 de marzo para el 1° módulo de los planes 2021 y 2025 de Formación Profesional Básica, el 1° módulo del plan 2010 Rumbo, el 7° plan 2023 de Educación Básica Integrada (EBI), y el 1° plan 2025 de Educación Media Básica Tecnológica (Embt). El primer año de Educación Media Superior (EMS), en todas las modalidades incluyendo FINEST, también comenzará sus clases el 2 de marzo.

UTU del Buceo. Foto: UTU del Buceo en Facebook.

Por otra parte, 8° y 9° del plan 2023 de EBI comenzarán el 3 de marzo, al igual que el 3° módulo del plan 2021 FPB. Los estudiantes del Plan 2025 de EMBT terminarán las clases el 27 de noviembre, al igual que todos los cursos de Educación Media Superior de UTU. Además, los estudiantes del plan 2021 y 2025 de FPB terminarán sus clases el 20 de noviembre.