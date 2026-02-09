Advierten por maniobra ilícita con el bono de apoyo económico a escolares: la aclaración de ANEP

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) advirtieron que circula información falsa con respecto al cobro del bono de apoyo económico a escolares de menores recursos.

La advertencia refiere a un mensaje en redes sociales que, en nombre de ANEP y con el logo del Mides, invita a las familias a inscribirse para acceder al pago de este beneficio, una maniobra cuyo único objetivo es "conseguir datos personales de manera ilícita".

ANEP insiste en que se trata de información fraudulenta, ya que para cobrar este beneficio "no se requiere ninguna inscripción previa y que la adjudicación del bono será comunicada por el centro educativo correspondiente en los tiempos y las formas ya previstos". Por esto solicita a la población y a los medios de comunicación "a colaborar en la difusión de información emitida por los canales oficiales a los efectos de no generar confusión ni promover la entrega de datos personales".

El bono de este año coincidirá con el regreso a clases, será de $ 2.500 y se pagará "en el correr de marzo", tal como comunicó días atrás el presidente de ANEP, Pablo Caggiani. Caggiani detalló que este año el bono alcanzará a más de 170.000 niños y niñas de escuelas públicas pertenecientes a los quintiles 1, 2 y 3.

¿Cómo puedo saber si me corresponde el bono de apoyo a escolares?

Según informó Presidencia, las familias podrán consultar si pueden acceder al bono ingresando el número de cédula de identidad del niño o de la niña en el sitio web de ANEP.

El buscador web quedará habilitado a partir del 18 de febrero.

En 2025 el bono se entregó en julio a alumnos de inicial y primaria de menores recursos, comprendidos entre los quintiles 1 y 2. Este año, corresponderá a aquellos dentro de los quintiles 1, 2 y 3.

Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de Educacion Publica. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

Según Caggiani, la ANEP está en coordinación con el Banco de Previsión Social para que a partir de marzo las familias que cobran asignación familiar puedan recibirla por este medio. Quienes no la cobran, tendrán el pago disponible en redes de cobranza.

"Es importante apoyar a las familias porque en marzo la canasta escolar es un problema para los hogares uruguayos y con esos $ 2.500 se pueden comprar útiles, championes, una mochila que falte, una cartuchera. Nos parece que es una muy buena política en términos de estimular lo educativo y que los gurises arranquen con lo que necesitan", destacó el presidente de ANEP.