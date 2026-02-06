¿Cómo puedo saber si me corresponde el bono de apoyo a escolares de ANEP? La app para consultar

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) desarrolló una aplicación para consultar si a una familia le corresponde o no el bono de apoyo económico a escolares de menores recursos. El beneficio, que estará disponible a partir de marzo, este año beneficiará a 171.000 niños, según informó este jueves el presidente de ANEP, Pablo Caggiani.

¿Cómo puedo saber si me corresponde el bono de apoyo a escolares?

Según informó Presidencia, las familias podrán consultar si pueden acceder al bono ingresando el número de cédula de identidad del niño o de la niña en el sitio web de ANEP.

En 2025 el bono se entregó en julio a alumnos de inicial y primaria de menores recursos, comprendidos entre los quintiles 1 y 2. Este año, corresponderá a aquellos dentro de los quintiles 1, 2 y 3. El pago seguirá siendo de $ 2.500.

Una clase de una escuela pública. Foto: Fernando Ponzetto.

Según Caggiani, la ANEP está en coordinación con el Banco de Previsión Social para que a partir de marzo las familias que cobran asignación familiar puedan recibirla por este medio. Quienes no la cobran, tendrán el pago disponible en redes de cobranza.

"Es importante apoyar a las familias porque en marzo la canasta escolar es un problema para los hogares uruguayos y con esos $ 2.500 se pueden comprar útiles, championes, una mochila que falte, una cartuchera. Nos parece que es una muy buena política en términos de estimular lo educativo y que los gurises arranquen con lo que necesitan", destacó el presidente de ANEP.