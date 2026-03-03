Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF

Noticias de Bono escolar en El País Uruguay

Moña y túnica de un niño escolar.

Cómo se cobra el bono escolar que se comienza a pagar a partir de hoy martes 3 de marzo de 2026

El País
Noticias
03/03/2026, 10:13
 · 
Por El País y Ismael Suárez
Banco de Previsión Social (BPS).

Bono escolar 2026: BPS y Anep firman convenio para optimizar pagos y evitar trámites adicionales

El País
Noticias
24/02/2026, 10:56
 · 
Por El País y Ismael Suárez
Prueba Docente Acreditado

¿Cómo saber si me toca bono escolar en 2026? Ya está habilitado el buscador para consultar

El País
Servicios
19/02/2026, 08:36
 · 
Por El País y Valentina Caredio
Una clase en una escuela pública

Polémica por bono escolar: oficialismo y oposición se cruzan por pago de $ 2.500 en la vuelta a clases

El País
Política
12/02/2026, 11:29
 · 
Por El País y Federico Laitano
Aula de clases vacía.

Bono escolar 2026: cuándo se cobra y cómo consultar si te corresponde el beneficio, según el BPS

El País
Educación
11/02/2026, 13:13
 · 
Por El País y Valentina Caredio
Inicio de clases con pandemia de coronavirus

BPS pagará el bono para escolares desde el 3 de marzo: el beneficio se extiende a 171.000 niños

El País
Servicios
10/02/2026, 17:42
 · 
Por El País y Daniela Calone
Niños y maestras en el primer día de clases en una escuela.

Advierten por maniobra ilícita con el bono de apoyo económico a escolares: la aclaración de ANEP

El País
Educación
09/02/2026, 15:11
 · 
Por El País y Daniela Calone
Niños en la escuela.

¿Cómo puedo saber si me corresponde el bono de apoyo a escolares de ANEP? La app para consultar

El País
Educación
06/02/2026, 09:28
 · 
Por El País y Lorena Zeballos Báez
Una clase en una escuela pública

ANEP amplía bono de apoyo económico a escolares: llegará a 171.000 niños y se podrá cobrar a partir de marzo

El País
Educación
05/02/2026, 16:01
 · 
Por El País y Daniela Calone
Niños en una escuela de Uruguay

Bono de apoyo económico para escolares de menores recursos estará disponible a partir del 7 de julio

Daniela Calone
Educación
26/06/2025, 19:54
 · 
Por Daniela Calone
Moña de escolares. Foto: Leonardo Carreño

Gobierno habilitó la aplicación para un apoyo económico destinado a más de 100.000 niños de escuela

Ismael Suárez
Servicios
13/06/2025, 13:11
 · 
Por Ismael Suárez