BPS pagará el bono para escolares desde el 3 de marzo: el beneficio se extiende a 171.000 niños

10/02/2026, 17:42
El Banco de Previsión Social (BPS) informó este martes que el pago del bono económico a escolares de menores recursos de $ 2.500, estará disponible a partir del 3 de marzo.

"La medida es promovida por ANEP, financiada por el Ministerio de Economía y Finanzas y ejecutada por el BPS", indica el comunicado del organismo.

En 2025 el bono se entregó en julio a alumnos de inicial y primaria de menores recursos, comprendidos entre los quintiles 1 y 2. Este año, corresponderá a aquellos dentro de los quintiles 1, 2 y 3. El pago seguirá siendo de $ 2.500 y beneficiará a 171.000 niños.

"El año pasado pudimos otorgarle el bono a un conjunto de 117.000 niños y niñas de jardines y escuelas públicas del país, en este mes de marzo el bono va a pasar a ser recibido por 171.000 niños y niñas. Aumenta un quintil en términos técnicos", anunció días atrás el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani.

"Es importante apoyar a las familias porque en marzo la canasta escolar es un problema para los hogares uruguayos y con esos $ 2.500 se pueden comprar útiles, championes, una mochila que falte, una cartuchera. Nos parece que es una muy buena política en términos de estimular lo educativo y que los gurises arranquen con lo que necesitan", destacó el presidente de ANEP.

¿Cómo puedo saber si me corresponde el bono de apoyo a escolares?

"Para cobrar el bono no se requiere ninguna inscripción previa. La definición de quiénes obtendrán esta partida es de ANEP, a través de sus centros educativos", detalló el BPS.

Las familias podrán consultar si pueden acceder al bono ingresando el número de cédula de identidad del niño o de la niña en el sitio web de ANEP.

El buscador web quedará habilitado a partir del 18 de febrero.

El BPS especificó que a partir del 3 de marzo, los niños y niñas que perciban asignaciones familiares recibirán allí el bono. En cambio, quienes no cobren asignación familiar podrán acceder al pago a través de "los locales de pago descentralizado" que son Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado.

