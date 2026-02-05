ANEP amplía bono de apoyo económico a escolares: llegará a 171.000 niños y se podrá cobrar a partir de marzo

A partir de marzo estará disponible el pago del bono de apoyo económico a escolares de menores recursos, medida que este año beneficiará a 171.000 niños, anunció el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani.

"El año pasado pudimos otorgarle el bono a un conjunto de 117.000 niños y niñas de jardines y escuelas públicas del país, en este mes de marzo el bono va a pasar a ser recibido por 171.000 niños y niñas. Aumenta un quintil en términos técnicos", dijo Caggiani en rueda de prensa.

En 2025 el bono se entregó en julio a alumnos de inicial y primaria de menores recursos, comprendidos entre los quintiles 1 y 2. Este año, corresponderá a aquellos dentro de los quintiles 1, 2 y 3. El pago seguirá siendo de $ 2.500.

Según Caggiani, la ANEP está en coordinación con el Banco de Previsión Social para que a partir de marzo las familias que cobran asignación familiar puedan recibirla por este medio. Quienes no la cobran, tendrán el pago disponible en redes de cobranza.

En los próximos días se habilitará un buscador web para que las familias puedan corroborar si les corresponde el pago.

Niños en la escuela. Foto: Archivo El País.

"Es importante apoyar a las familias porque en marzo la canasta escolar es un problema para los hogares uruguayos y con esos $ 2.500 se pueden comprar útiles, championes, una mochila que falte, una cartuchera. Nos parece que es una muy buena política en términos de estimular lo educativo y que los gurises arranquen con lo que necesitan", destacó Caggiani.

Comedores abrirán el 2 de marzo

Entre otros temas, Caggiani informó que la ANEP trabaja en la instalación de los 60 nuevos comedores que "van a estar operativos a partir del 2 de marzo" para estudiantes de Educación Media Básica, tanto de Secundaria como de UTU.

Con esto, destacó Caggiani, "Uruguay va a pasar de brindar alimentación a 20.000 estudiantes a 40.000".