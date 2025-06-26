Bono de apoyo económico para escolares de menores recursos estará disponible a partir del 7 de julio

Redacción El País

El próximo lunes 7 de julio estará disponible el bono de apoyo económico a escolares de menores recursos, concretamente a alumnos de inicial y primaria comprendidos entre los quintiles 1 y 2, según informó El Observador y confirmó El País con fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El bono es de $2.500 y el pago será por única vez este año en julio, según reportó el Banco de Previsión Social (BPS) en un comunicado en el que se detalla que el financiamiento "asciende a $ 298.803.009 y proviene del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)", mientras que el BPS ejecutará el pago "en sus sistemas y las redes de pago descentralizado, alcanzando en total a 114.337 beneficiarios".

Cómo consultar si tengo acceso al bono escolar

El proceso instaurado por ANEP consiste en acceder a este enlace en su página web para que las familias consulten si accederán al bono de apoyo económico.

Para descubrir si se tiene acceso al bono, tan solo se necesita registrar la cédula de identidad del niño en el campo que dice: "Ingrese su número de documento".