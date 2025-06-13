Gobierno habilitó la aplicación para un apoyo económico destinado a más de 100.000 niños de escuela

Redacción El País

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) anunció la habilitación de la aplicación para que las familias con niños en escuelas públicas consulten si pueden acceder al bono escolar, que consiste en un apoyo económico para la trayectoria del niño en Primaria.

Este apoyo está diseñado para cubrir a más de 100.000 niños que asisten a centros educativos de Primaria.

Cómo consultar si tengo acceso al bono escolar

El proceso instaurado por ANEP consiste en acceder a este enlace en su página web para que las familias consulten si accederán al bono de apoyo económico.

Para descubrir si se tiene acceso al bono, tan solo se necesita ingresar la cédula de identidad del niño en el campo que dice "Ingrese su número de documento".

Cartel en una escuela. Foto: Archivo El País

Cuánto se cobra con el bono de apoyo económico para niños de escuelas públicas

De acuerdo con un anuncio que realizó el presidente de la República, Yamandú Orsi, el pago del bono escolar será de $ 2.500 y estará destinado a aproximadamente 100.000 estudiantes.

ANEP añade que, en julio de 2025, la medida se adelantará para los alumnos de los quintiles más bajos, para apoyar su trayectoria escolar.

El presidente, por su parte, indicó que este bono está considerado dentro del presupuesto quinquenal de su gobierno.

Una vez que se incorpore la propuesta dentro del presupuesto quinquenal, el bono se pagará en febrero a las familias de todos los alumnos de escuelas públicas del país, con el fin de colaborar en la compra de los útiles escolares, indicó Presidencia.