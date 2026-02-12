Polémica por bono escolar: oficialismo y oposición se cruzan por pago de $ 2.500 en la vuelta a clases

Una nueva polémica se instala en el arco político uruguayo, esta vez por el bono escolar, a pocas semanas de la vuelta a clases. Es que el gobierno anunció que el beneficio abarcará este año a unos 170.000 niños cuando el año pasado se había comprometido que esta vez ya abarcaría a la totalidad de alumnos, que superan los 300.000. Sin embargo, ante las críticas de la oposición, el oficialismo recordó que este cronograma de implementación gradual se incluyó en el Presupuesto Nacional que se aprobó a fines de 2025.

El bono para niños de escuelas públicas es una medida que empezó a implementarse en 2025. Es de $ 2.500 y está pensado para que las familias de los escolares puedan comprar los útiles y elementos necesarios para volver a clases. El año pasado, después de que el gobierno de Yamandú Orsi asumiera en marzo, el bono se implementó al volver de las vacaciones de julio. La medida abarcó a 114.446 niños de las escuelas de los quintiles más pobres, los denominados uno y dos.

Ya en ese momento, autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) como su presidente, Pablo Caggiani, anunciaron que el bono en 2026 sería universal. De esta forma se oficializaba una propuesta de campaña de Orsi, como lo recordó El Observador.

Sin embargo, en esta vuelta a clases Anep difundió un comunicado en el que informó que la medida abarcará a los quintiles 1, 2 y 3, ampliando el apoyo económico a 170.000 estudiantes.

La crítica de la oposición no se hizo esperar. Robert Silva, senador del Partido Colorado y expresidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Anep, dijo en una rueda de prensa que esta es "una nueva promesa del Frente Amplio incumplida". "Iba a ser para el 2025, después fue para el 2026, ahora por cuestiones burocráticas no va a ser para todos. Cuando se prometen las cosas hay que tener mínimas nociones de gestión, lo que en diversas áreas no ha pasado", apuntó.

Orsi firma autógrafos a niños de una escuela de Fray Bentos. Foto: Presidencia.

También hizo un llamado "a la reflexión" porque, según expresó, "está estudiado que la entrega directa de dinero es de los beneficios que menos les llegan a los implicados", y que "existe evidencia nacional e internacional de ese tema".

Su correligionario Felipe Schipani presentó un pedido de informes a la Anep para conocer por qué "130.000 niños quedan afuera" en 2026. Preguntó además por qué "el pago se hará una vez iniciadas las clases" cuando "debía ser un apoyo previo para la compra de útiles, túnicas y materiales escolares".

Legisladores blancos también cuestionaron la decisión que se tomó por parte de las autoridades.

Oficialismo respondió a la oposición por críticas relacionadas al bono escolar

El oficialismo respondió a estas críticas asegurando que, más allá de las promesas que se hicieron previamente, ya en el Presupuesto Nacional que se aprobó sobre fines de 2025 en el Parlamento se había establecido que la implementación del bono sería gradual y que recién beneficiaría a todos los escolares en 2028. También se alegó que el presupuesto destinado a esta política debe ser gradual por el déficit fiscal heredado del período anterior. Sebastián Valdomir, diputado del Frente Amplio, utilizó su cuenta de X para manifestar que durante el gobierno anterior de coalición "cero escolares" recibieron un bono de estas características.

El artículo 492 del Presupuesto, que otorga fondos a la Anep para este "bono de apoyo escolar", ya determinaba $448.563.472 en 2026, $601.073.589 en 2027 y $799.432.422 para los años siguientes del período. En el mensaje del Poder Ejecutivo cuando se envió el proyecto de ley se estableció la gradualidad de este beneficio, así como la ampliación de becas en Secundaria.

Está previsto que en 2027 el beneficio alcance a 229.922 niños y en 2028 ya a la totalidad: 305.798.

Julián Mazzoni, integrante del Codicen, expresó este jueves en Desayunos Informales (Canal 12) que "naturalmente la oposición hace oposición y critica", pero este "es un avance importante". De todas formas, reconoció que "hubiera sido mucho mejor que se universalizara ya". "Va a ayudar, no creo que solucione porque $2.500 pesos tampoco es tanto, pero es un aporte", añadió.