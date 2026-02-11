Bono escolar 2026: cuándo se cobra y cómo consultar si te corresponde el beneficio, según el BPS
El BPS confirmó los detalles del beneficio que alcanzará a 170.000 estudiantes de escuelas públicas este año. Cómo verificar si te corresponde el pago de $2.500
El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó cuándo se habilitará la búsqueda para confirmar si corresponde al estudiante cobrar el bono escolar. De acuerdo al organismo, alrededor de 170.000 niños van a cobrar bonos escolares durante este 2026.
Los estudiantes de escuelas públicas de contextos vulnerables recibirán un bono de apoyo económico de $ 2.500. Esta medida promovida por la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), financiada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ejecutada por el BPS estará disponible a partir del 3 de marzo, pero desde el miércoles 18 de febrero las personas podrán chequear si forman parte del grupo que accederá a dicho bono.
Quienes cobran Asignaciones familiares percibirán el bono junto con la asignación a partir del 3 de marzo. Quienes no cobren asignación recibirán el pago a través de los locales de pago descentralizado (Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado).
¿Cómo acceder al bono escolar?
De acuerdo a lo informado por el BPS no se requiere inscripción previa. La definición de quiénes obtendrán esta partida es de ANEP, a través de sus centros educativos.
¿Cómo puedo saber si me corresponde el bono de apoyo escolar de Anep?
Desde el 18 febrero, se habilitará una búsqueda en la web de Anep para consultar si el estudiante accederá al bono.
El diputado del Frente Amplio, Agustín Mazzini, se refirió al bono escolar 2026, ante la polémica generada en los últimos días por el alcance de este beneficio. “El alcance de la medida será gradual debido al déficit heredado del anterior gobierno”, explicó.
A partir de marzo, el bono escolar alcanzará a niñas y niños de educación inicial y primaria pública pertenecientes a los quintiles I, II y III. El bono de este año “amplía” el beneficio que comenzó a regir en 2025 incorporar a más de 57.000 estudiantes, pasando de 114.337 a aproximadamente 171.584 beneficiarios, de acuerdo a la proyección de matrícula.
El diputado oficialista explicó que desde el inicio “fue pensada de esta forma producto del déficit fiscal que dejó el gobierno anterior”.
En tanto, remarcó que el objetivo de alcanzar la cobertura total de los escolares de la educación pública se encuentra previsto en el presupuesto nacional. Dijo que el cronograma definido establece que en 2026 el bono alcance a los quintiles I, II y III, en 2027 se incorpore el quintil IV, y en 2028 se sume el quintil V, alcanzando así al 100% de los escolares de la educación pública.
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