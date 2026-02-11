Bono escolar 2026: cuándo se cobra y cómo consultar si te corresponde el beneficio, según el BPS

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó cuándo se habilitará la búsqueda para confirmar si corresponde al estudiante cobrar el bono escolar. De acuerdo al organismo, alrededor de 170.000 niños van a cobrar bonos escolares durante este 2026.

Los estudiantes de escuelas públicas de contextos vulnerables recibirán un bono de apoyo económico de $ 2.500. Esta medida promovida por la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), financiada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ejecutada por el BPS estará disponible a partir del 3 de marzo, pero desde el miércoles 18 de febrero las personas podrán chequear si forman parte del grupo que accederá a dicho bono.

Quienes cobran Asignaciones familiares percibirán el bono junto con la asignación a partir del 3 de marzo. Quienes no cobren asignación recibirán el pago a través de los locales de pago descentralizado (Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado).

¿Cómo acceder al bono escolar?

Foto: ANEP.

De acuerdo a lo informado por el BPS no se requiere inscripción previa. La definición de quiénes obtendrán esta partida es de ANEP, a través de sus centros educativos.

¿Cómo puedo saber si me corresponde el bono de apoyo escolar de Anep?

Desde el 18 febrero, se habilitará una búsqueda en la web de Anep para consultar si el estudiante accederá al bono.