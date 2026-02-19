¿Cómo saber si me toca bono escolar en 2026? Ya está habilitado el buscador para consultar

La Administración Nacional de Educación Pública (Anep) habilitó desde ayer miércoles 18 de febrero de 2026 la consulta para saber si corresponde o no cobrar el bono escolar de este año.

Los estudiantes de escuelas públicas de contextos vulnerables recibirán un bono de apoyo económico de $ 2.500. Esta medida promovida por Anep financiada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ejecutada por el BPS estará disponible a partir del 3 de marzo, pero desde ayer las personas ya pueden chequear si forman parte del grupo que accederá a dicho bono.

¿Cómo puedo saber si me corresponde el bono de apoyo escolar de 2026?

ANEP. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Ya está habilitada la búsqueda en la web de Anep para consultar si el estudiante accederá al bono.

Para poder saber si te corresponde el bono escolar de este año es necesario ingresar tu número de documento en la web de Anep y así buscar la lista de beneficiarios.

En la mañana de este jueves 19 de febrero, la página de consulta está presentando intermitencias en el servicio.

Quienes cobran Asignaciones familiares percibirán el bono junto con la asignación a partir del 3 de marzo. Quienes no cobren asignación recibirán el pago a través de los locales de pago descentralizado (Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado).