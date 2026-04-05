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La NASA publicó una fotografía de la cara oculta de la Luna, captada por tripulación de la misión Artemis II

Se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental de la Luna, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos.

05/04/2026, 18:34
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Cara oculta de la Luna desde misión Artemis II
La NASA publicó una fotografía de la cara oculta de la Luna, captada por la misión Artemis II.
Foto: NASA.

La NASA publicó este domingo una fotografía de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II, que se encuentra a un día de llegar a su objetivo para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo.

En la imagen, tomada este sábado, se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental de la Luna, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial.

Astronautas de Artemis II se encuentran a mitad de camino hacia la Luna: qué dijeron, qué vieron y qué hacen

La cuenca Oriental será un objeto de estudio continuo para la tripulación -compuesta por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen- que espera llegar este lunes a un punto estratégico de observación de la cara oculta de la Luna, tras recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros.

Este domingo los astronautas han revisado una lista detallada de las características de la superficie de la Luna que fotografiarán y analizarán durante su sobrevuelo de seis horas la tarde del 6 de abril cuando las ventanas de la cabina principal de Orion apuntarán hacia la Luna.

Cuando la tripulación, que no alunizará, pase mañana por la cara oculta de la Luna, perderá comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, lo cual está totalmente controlado, según la NASA.

Esta fotografía, facilitada por un miembro de la tripulación de Artemis II y proporcionada por la NASA, muestra a la especialista de la misión Artemis II, Christina Koch, mirando hacia la Tierra a través de la ventana de la nave espacial Orion el 2 de abril de 2026.
Artemis II. Christina Koch mira hacia la Tierra a través de la ventana de la nave espacial Orion.
Foto: AFP fotos

Y tras una aventura de diez días, los cuatro astronautas tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.
EFE

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