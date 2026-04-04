Artemis sale de la órbita terrestre y va rumbo a la Luna: qué dijeron los astronautas y cuándo esperan llegar

Los cuatro astronautas del programa Artemis II abandonaron la órbita terrestre, donde estuvieron por casi un día, y emprendieron camino hacia la Luna. “La humanidad ha demostrado una vez más de lo que es capaz”, dijo el astronauta canadiense Jeremy Hansen.

Hansen describió “una vista impresionante” desde sus ventanas. “Nada te prepara para la emoción que te invade” en ese momento, confesó posteriormente su compañera Christina Koch, que describió una Tierra “iluminada como si fuera de día y bañada por el resplandor de la Luna”.

La maniobra de inyección lunar de la capsula hacia la luna se prolongó durante 5 minutos y 49 segundos y requirió que la nave experimentara un cambio de velocidad de 388 metros por segundo para salir de la órbita terrestre, explicó la NASA.

Luego de la maniobra, el director de la NASA, Jared Isaacman, celebró en su cuenta de X asegurando que oficialmente los cuatro astronautas “van camino a la luna”.

La tripulación de Artemis II: Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover. Foto: AFP

Este hito convierte a los cuatro astronautas de Artemis II en los primeros seres humanos en salir de la órbita de nuestro planeta desde que la tripulación del Apolo 17 viajara a la Luna en 1972.

La presencia humana en el espacio se había limitado, hasta entonces, a las inmediaciones de la Tierra, principalmente a la Estación Espacial Internacional (EEI). Situada a más de 384.000 kilómetros de distancia, la Luna está 1.000 veces más lejos de la Tierra que la EEI, y tardarán entre tres y cuatro días en llegar a ella.

La tripulación no posará la nave sino que orbitará la Luna, pasando por detrás de su cara oculta el lunes antes de regresar a la Tierra el 10 de abril.

En esta ocasión, la tripulación batirá un récord al convertirse en la que se haya aventurado más lejos en el espacio. Su trayectoria se determinó para que la nave fuera atraída por la gravedad de la Luna y luego regresar directamente a la Tierra, sin propulsión adicional.

Imagen distribuida por la NASA que muestra a los cuatro astronautas de Artemis II dentro de la nave Orion. Foto: NASA

Ese cálculo tiene una desventaja: una vez iniciado el impulso principal, no hay vuelta atrás. Para regresar a la Tierra, Orion deberá llegar primero a la órbita de la Luna y regresar, en un viaje de varios días.

“A partir de ahora, las leyes de la mecánica orbital guiarán a nuestra tripulación a la Luna, la rodearán y la traerán de vuelta a la Tierra”, declaró Lori Glaze, científica de la NASA.

Los astronautas llevan trajes que también funcionan como sistemas de supervivencia: en caso de una despresurización o fuga en la cabina, mantendrán el oxígeno, la temperatura y la presión adecuada durante un máximo de seis días.

Para minimizar los riesgos, los astronautas a bordo -los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen- realizaron una serie de pruebas cerca de la Tierra dentro de las 24 horas posteriores a su exitoso lanzamiento para garantizar la fiabilidad de su nave espacial, que nunca antes había transportado una tripulación.

Imagen distribuida por la NASA muestra a nave Orion de misión Artemis II en su trayectoria de alejamiento de la Tierra. FOTO: NASA/EFE

Su misión, que acaba de comenzar, tiene como objetivo verificar que todo esté en orden para permitir el regreso de los estadounidenses a la superficie lunar, previsto para 2028, antes de que finalice el segundo mandato de Donald Trump.

El objetivo de la NASA es construir una base en el polo sur lunar, donde ningún ser humano ha estado jamás, y utilizar estas misiones para preparar futuros vuelos a Marte.

Se trata de una empresa extremadamente compleja y costosa, que se lleva a cabo bajo la presión implícita de China, que también aspira a pisar la Luna para 2030.

“Esto no tiene nada de normal”, insistió el comandante Reid Wiseman desde el espacio. “Enviar a cuatro personas a 400.000 kilómetros de distancia es una hazaña hercúlea, y apenas estamos empezando a comprender su magnitud”.