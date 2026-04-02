La carrera espacial del siglo XXI: los dos competidores de EE.UU. forman alianza para acercarse a la NASA

En la carrera espacial del siglo XXI, Estados Unidos tiene dos competidores (Rusia y China), aunque vienen un tanto rezagados.

Rusia busca reducir su retraso en la carrera lunar con la ayuda de China tras el fracaso de su sonda Luna-25, que se estrelló en agosto de 2023. Mientras tanto tiene que limitarse a ser un simple espectador de las misiones estadounidenses como la Artemis II.

“Tenemos el proyecto federal ‘Espacio Científico’, que incluye todas las actividades vinculadas con la Luna que llevaremos a cabo junto a China. En nuestro proyecto con China participan un total de quince países”, aseguró el director de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitri Bakánov, en una intervención ante el Senado ruso esta semana. Añadió que en estos momentos Rusia y China “llevan adelante el proyecto de la Estación Internacional Científica Lunar”.

Las agencias espaciales rusa y china firmaron en mayo de 2025 un memorándum para la construcción de esta estación, en la que se llevarán a cabo investigaciones espaciales y la prueba de nuevas tecnologías.

China, aunque por el momento su potente programa espacial se ha adelantado a la NASA en algunas misiones no tripuladas a la Luna, tendrá que esperar al menos a 2030 para el envío de humanos al satélite de la Tierra, dos años después de lo que proyecta hacerlo Estados Unidos.

El veto a que China se sumara a la Estación Espacial Internacional -una iniciativa encabezada por Estados Unidos- impulsó a Pekín a construir una propia. Le costó casi una década, pero lo consiguió: la Tiangong (en mandarín “Palacio Celestial”) quedó oficialmente completada a finales de 2022, aunque llevaba en servicio desde mucho antes, con envíos de tripulación cada seis meses.

El 29 de mayo del año pasado, China lanzó la misión Tianwen-2, la primera con el objetivo de recoger muestras de un asteroide y devolverlas a la Tierra. China prevé en 2028 enviar a Marte su misión Tianwen-3, con el objetivo de traer muestras de ese planeta.