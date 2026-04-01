Casas en la Luna: el país que acordó con EE.UU. y construirá los "hogares" donde vivirán astronautas de la NASA

Los módulos habitacionales que permitirán a los astronautas vivir en la Luna en una futura base estable serán construidos por empresas italianas, confirmó ayer martes el ministro de Empresas, Adolfo Urso, tras firmar un acuerdo estratégico con la NASA en Washington.

Urso suscribió una declaración de intenciones con la NASA para reforzar la cooperación en la superficie lunar dentro del programa Artemis. “Es un reconocimiento importante para Italia y para nuestras empresas, que serán las encargadas de construir los módulos diseñados para que los astronautas puedan permanecer de forma segura y durante largos periodos en la Luna”, afirmó Urso en un comunicado. Y añadió: “La ‘casa’ de los astronautas será ‘made in Italy’, realizada con tecnologías italianas y por empresas italianas”. En el acto también participó el presidente de la Agencia Espacial Italiana (ASI), Teodoro Valente.

El programa Artemis es una iniciativa de la NASA, con cooperación internacional y apoyo de empresas privadas, cuyo propósito es establecer una presencia humana sostenible en la Luna como paso previo para futuras misiones tripuladas a Marte. Tras el éxito de la misión no tripulada de 2022, el programa encara ahora el lanzamiento de Artemis II.

El ministro Urso destacó que con este acuerdo Italia asume un “papel protagonista” en esta nueva fase de exploración, manteniendo una histórica tradición de cooperación espacial con Estados Unidos que se remonta a la figura de Rocco Petrone, director del programa Apolo y pieza clave en la llegada del hombre a la Luna en 1969.

Imagen de la Luna. Foto: archivo El País

La declaración de intenciones establece una colaboración estrecha en tres áreas: módulos habitacionales, sistemas de comunicación y actividades científicas en la superficie lunar.

“Regresaremos a la Luna para quedarnos. Lo haremos gracias a la tecnología italiana y con la participación de al menos un astronauta de nuestro país en las próximas misiones de Artemis”, explicó.

Este acuerdo refuerza una cooperación bilateral que comenzó con el programa “San Marco”, hito que convirtió a Italia en la tercera nación del mundo en acceder al espacio con un vehículo de lanzamiento propio. EFE