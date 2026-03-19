Artemis II: tras superar fallas técnicas, la NASA prepara el despegue tripulado hacia la órbita lunar

La misión Artemis II de la NASA será relanzada hacia su fase final con el traslado del cohete SLS a la plataforma en Florida, previo al despegue tripulado previsto para el 1º de abril.

El cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orión comenzarán su traslado desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en una operación que se iniciará sobre las 20:00 hora local,luego de superar problemas técnicos. El recorrido, de unos 6,5 kilómetros, se realizará mediante el vehículo oruga transportador y se extenderá durante aproximadamente 12 horas hasta posicionar el sistema en la plataforma de lanzamiento 39B.

En paralelo, los cuatro astronautas asignados a la misión avanzan en los preparativos finales en el Centro Espacial Johnson, en Texas. Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen ingresaron en cuarentena, una medida preventiva para evitar riesgos sanitarios antes del vuelo. Posteriormente, viajarán a Florida para continuar el aislamiento en el propio centro de lanzamiento.

La misión prevé un viaje tripulado de unos 10 días alrededor de la Luna, lo que marcaría el regreso de seres humanos a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo.

Contratiempos de la misión Artemis II

Misión Artemis II de la NASA. Foto: Gregg Newton/AFP.

El programa Artemis II enfrentó diversos contratiempos en los últimos meses que obligaron a postergar su cronograma original. Entre ellos, se registraron condiciones meteorológicas adversas en Florida, además de una filtración detectada durante una prueba de combustible en febrero y otro problema en el suministro de helio identificado posteriormente.

Estos inconvenientes llevaron a reprogramar el lanzamiento, inicialmente previsto para febrero, hacia comienzos de abril. A pesar de los retrasos, la misión mantiene su carácter clave dentro de la estrategia de exploración lunar de la NASA.

Aunque no contempla un alunizaje, el objetivo central será evaluar en profundidad el desempeño de la nave Orión en un entorno de espacio profundo. Durante la travesía, la tripulación rodeará la Luna, lo que permitiría que los astronautas se conviertan en los primeros seres humanos en observar directamente la cara oculta del satélite desde la misión Apolo.

El éxito de esta operación será determinante para futuras misiones que sí prevén descensos en la superficie lunar en los próximos años.

Con información de EFE

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.