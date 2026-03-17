Bola de fuego cruzó el cielo de Estados Unidos: asteroide de siete toneladas causó estruendos y vibraciones

Muchos testigos presenciales en los estados de Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Nueva York, Ohio, Pensilvania y Virginia, así como en el Distrito de Columbia en Estados Unidos y la provincia canadiense de Ontario, presentaron reportes en el sitio web de la American Meteor Society sobre una bola de fuego diurna muy brillante observada el 17 de marzo a las 8:57 AM (hora local).

El meteoro también fue detectado por el Geostationary Lightning Mapper en el satélite GOES y por varias cámaras en la regiónl, según informó la NASA en su sitio web.

Un análisis de todos los datos disponibles sitúa la primera visibilidad del meteoro a una altitud de 50 millas sobre el lago Erie, frente a las costas de Lorain, en el norte de Ohio. Desplazándose hacia el este-sureste a 40.000 millas por hora, la bola de fuego —provocada por un pequeño asteroide de casi 6 pies de diámetro y un peso aproximado de 7 toneladas— recorrió más de 34 millas a través de la atmósfera superior antes de fragmentarse a 30 millas de altura sobre Valley City, al norte de Medina.

Los fragmentos continuaron hacia el sur, produciendo meteoritos en las cercanías del condado de Medina, Ohio.

One of our employees, Jared Rackley, caught this morning's meteor on camera from the Pittsburgh area. pic.twitter.com/2LdqOpChti — NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) March 17, 2026

El asteroide liberó una energía equivalente a 250 toneladas de TNT al fragmentarse, lo que generó una onda de presión que se propagó hasta el suelo, causando los estruendos y ruidos explosivos escuchados por muchas personas. Es posible que también haya sacudido viviendas al norte de Medina.

De acuerdo con los datos del evento, identificado como 20260317-125642, el fenómeno fue catalogado como el evento AMS 1828-2026. El objeto, de origen asteroidal, tenía un tamaño estimado de unos 6 pies de diámetro y un peso cercano a las 7 toneladas.

La trayectoria registrada —denominada “Chicken Little”— indica que el meteoro comenzó su recorrido en las coordenadas +41.598, -82.109 y finalizó en +41.229, -81.920, descendiendo desde una altitud de 80,6 kilómetros hasta los 49,0 kilómetros (entre 50,1 y 30,5 millas).

Durante su desplazamiento alcanzó una velocidad aproximada de 17,5 kilómetros por segundo, equivalente a unos 39.200 millas por hora.