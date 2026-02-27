¿Cuándo será la Luna llena de marzo 2026? Esto dice el calendario lunar de la llegada de la "Luna de Gusano"

Con la llegada de marzo 2026, muchos se preguntan cuándo volverá a haber Luna llena, que para este mes lleva el apodo de "Luna de Gusano". La Luna llena de marzo será especialmente asombrosa porque además coincidirá con el primer eclipse lunar total de 2026.

Según el calendario lunar, la Tierra volverá a tener una Luna llena el martes 3 de marzo de 2026, indica Old Farmer's Almanac.

Así será el calendario lunar entero para marzo de 2026, según el mismo medio especializado:



Luna llena: martes 3 de marzo

Cuarto menguante: 11 de marzo

Luna nueva: 18 de marzo

Cuarto creciente: 25 de marzo

Eclipse lunar total en marzo de 2026

La Luna llena del tercer mes del año coincide con uno de los fenómenos astronómicos más impactantes que se pueden observar, un eclipse lunar total al que se le llama "Luna Roja" o "Luna de Sangre".

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados en línea recta, en ese orden. En esta ocasión, específicamente, la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre filtrará las longitudes de onda azules y verdes, lo que permitirá sólo a los tonos rojos y anaranjados llegar a la superficie lunar.

El eclipse lunar también ocurrirá el martes 3 de marzo, según Starwalk. Mientras suceda, será un espectáculo ver la Luna adquirir un tono rojizo en el cielo.

Eclipse lunar total, o "Luna de Sangre". Foto: Freepik.

Este evento astronómico será visible desde partes de Europa, Asia, Australia, Norteamérica, Sudamérica, así como sobre el Pacífico, Atlántico, Índico, el Ártico y la Antártida, indica el mismo medio especializado en astronomía. La totalidad del eclipse durará 58 minutos.

Cómo observar el eclipse lunar total de marzo 2026

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés), no se necesita ningún equipo especial para observar un eclipse de Luna, por lo que se puede ver de manera directa sin afectar la vista.

Asimismo, para poder observar el evento a su máximo esplendor se debe estar en un entorno oscuro y alejado de las luces brillantes ofrece las mejores condiciones de observación. También se pueden utilizar binoculares para ver más detalles en la superficie lunar sombreada en rojo, agrega Starwalk.