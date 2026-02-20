Artemis 2: los detalles de la misión que llevará a cuatro astronautas a la cara oculta de la Luna

La NASA busca lanzar el próximo 6 de marzo su misión Artemis 2, durante la cual los astronautas volarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

"Tras el éxito de la simulación de lanzamiento del jueves, ahora apuntamos al 6 de marzo como la fecha de lanzamiento más temprana posible", dijo en rueda de prensa Lori Glaze, alta funcionaria de la agencia espacial estadounidense.

Glaze advirtió que aún queda trabajo por hacer para que el lanzamiento sea posible.

Misión Artemis II de la NASA. Foto: Gregg Newton/AFP.

Si bien la agencia espacial estadounidense ya había anunciado posibles fechas de lanzamiento, esta es la primera vez que indica una ventana específica.

El jueves la NASA dio cuenta de la realización exitosa de un ensayo general de lanzamiento de su enorme cohete SLS, que enviará tres astronautas estadounidenses y un canadiense alrededor de la Luna.

Se trató de la segunda prueba llevada a cabo por la agencia para el despegue de su misión Artemis 2. La primera, a comienzos de febrero, debió ser interrumpida por problemas técnicos.

Nave Artemis II en el Kennedy Space Center. Foto: Gregg Newton/AFP.

¿Cómo es por dentro la nave en la que viajarán los astronautas?

Según informó la BBC, el interior de la nave es del tamaño de un ómnibus pequeño. Allí los cuatro astronautas comerán, dormirán y trabajarán durante los diez días que dura la misión.

El primer día del viaje recorrerá la órbita de la Tierra, y, en caso de que todos los sistemas funcionen bien, los astronautas se dirigirán a la Luna. La misión durará cuatro días y la tripulación viajará hasta la cara oculta de la Luna, que nunca ha sido vista desde la Tierra.

Los astronautas están a unos 6.500 kilómetros por encima de la superficie lunar, y tendrán varias horas dedicadas a estudiar y sacar fotografías de la Luna.

Con información de AFP