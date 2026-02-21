Progreso 0-1 Nacional por el Apertura: con gol de Millán, el tricolor retornó al triunfo previo al clásico

El Nacional de Jadson Viera se impuso 1-0 ante Progreso en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura. Con gol de Julián Millán en el cierre del primer tiempo, el Bolso triunfó en su visita al Estadio Silvestre Octavio Landoni, situado en Durazno, y retornó a la senda del triunfo en la antesala del clásico.

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90' +6' | ¡Final del partido!

Nacional derrotó 1-0 a Progreso.

88' |Diente López estuvo cerca del segundo

Luego de una asociación con Maxi Gómez, Diente López apiló jugadores con sus enganches y remató cruzado forzando la gran atajada de Andrés Mehring.

83' |El fuera de juego evitó el segundo del Bolso

Luego de un pase filtrado de Juan Pintado para Maxi Gómez, el arquero Andrés Mehring contiene, pero se le escapa de las manos y el atacante tricolor anotó. De todas formas, fue anulado por fuera de juego.

80' |Lodeiro genera peligro en el ataque tricolor

Nicolás Lodeiro ingresó y de inmediato generó peligro con sus remates de media distancia. También generó una conexión con Boggio y Silvera que terminó con un disparo potente.

67' |Ingresan Lodeiro y Barcia en Nacional

Jadson Viera opta por un cambio de nombres en busca de mayor precisión: Baltasar Barcia ingresa por Tomás Verón Lupi y Nicolás Lodeiro por Rodrigo Martínez.

62' |El Bolso está impreciso en ofensiva

A la inversa de lo que le sucedió en el primer tiempo, el tricolor comenzó el complemento falto de precisión y por eso recurrió con frecuencia al pelotazo largo para sus delanteros.

58' |Silvera recibió varias faltas al hilo

Con su habitual esfuerzo a la hora de recuperar la pelota, Silvera retrocedió varios metros y fue obstaculizado con faltas.

52' | ¡Avisó Pintado por derecha!

Luego de recibir en soledad por su sector, Juan Pintado se proyectó por derecha y envió un centro peligroso que se terminó cerrando y debió intervenir Mehring.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Ya se juega el complemento en el Landoni de Durazno.

¡Final del primer tiempo!

Nacional se impone 1-0 ante Progreso al cierre del primer tiempo en el Landoni.

45'+3' | ¡Gol de Nacional!

Luego de una jugada que armó Coates dentro del área, Julián Millán se anticipó a todos y definió para colocar el 1-0 parcial del Bolso.

Tras una jugada desordenada cuando moría el primer tiempo, frente a una defensa fallida, y con el empuje y el oficio del capitán, Sebastián Coates, @Nacional llegó al gol gracias al oportunismo del colombiano Julián Millán.



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40' | ¡El Bolso estuvo cerca del primero!

Rodrigo Martínez utilizó su habilidad con ambos perfiles para eludir la marca y levantar un centro peligroso para Maxi Gómez, quien alcanzó a cabecear y luego la sacaron en la línea.

36' | Buena conexión entre Martínez y Gómez

El juvenil Rodrigo Martínez habilitó a Maxi Gómez por izquierda, quien levantó un centro en busca de Maxi Silvera, aunque se pasó de potencia y contuvo el arquero.

31' | Progreso tuvo su primera aproximación

Adrián Colombino remató de volea desde media distancia y Luis Mejía intervino con solidez.

25' | Nacional aprovecha su circuito por derecha

La idea del equipo de Jadson Viera está clara: hacer daño por la banda derecha explotando el desborde de Juan Pintado y sus asociaciones con Tomás Verón Lupi.

16' | Silvera tuvo su primera ocasión

Maxi Silvera recibió la pelota en el sector izquierdo y definió cruzado; la pelota pasó cerca del palo izquierdo de Mehring.

12' | El tricolor se aproximó por izquierda

Rodrigo Martínez, juvenil de Nacional, con la pelota frente a Progreso. Foto: Leonardo Mainé.

Federico Bais desbordó por la izquierda y levantó un centro con efecto que alcanzó a desviar Boggio, aunque Mehring contuvo sin problemas.

9' | El Bolso volvió a avisar

Maxi Gómez se recostó a la izquierda y levantó un centro cerrado que estuvo cerca de generarle complicaciones a Mehring.

5' | ¡Lucas Rodríguez tuvo la primera del Bolso!

Después de una asociación entre Pintado y Verón Lupi, Lucas Rodríguez generó peligro con un remate potente al borde del área.

¡Comenzó el partido en Durazno!

Ya inició el compromiso entre Progreso y Nacional en el Andola de Durazno.

Progreso 0-1 Nacional

Progreso: Andrés Mehring; Sebastián Cardozo, Hernán Carroso, Federico Andueza, Mauro Martín, Facundo Kidd (90′ I. Lemmo); Adrián Colombino (84′ G. Silva), Agustín Pinheiro, Santiago Viera (46′ N. Fernández); Facundo De León (84′ J. Rivero) y Diego Sánchez (78′ M. Copelotti). DT: Leonel Rocco.

Nacional: Luis Mejía; Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Lucas Rodríguez Luciano Boggio (82′ A. Dos Santos); Tomás Verón Lupi (68′ N. Lodeiro), Maxi Silvera (82′ N. López), Rodrigo Martínez (68′ B. Barcia); Maxi Gómez (90′ G. Carneiro). DT: Jadson Viera.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio.

Cuarto árbitro: Eduardo Varela.

VAR: Andrés Cunha y Yimmy Álvarez.

Amarillas: Andueza, Cardozo, Pinheiro (P).

Rojas: Sebastián Cardozo, Leonel Rocco (P).

Estadio: Silvestre Octavio Landoni.

El reconocimiento para el duraznense Hernán Navascués

La camiseta que le entregaron a Hernán Navascués a modo de reconocimiento. Foto: Nahuel Casuriaga.

Hernán Navascués, prestigioso abogado duraznense que durante varias décadas se dedicó al mundo Nacional, fue reconocido en la antesala del partido por parte del Gobierno Departamental de Durazno. Le entregaron una plaqueta con la siguiente inscripción: "El solar duraznense como punto de partida de un preclaro hombre. En reconocimiento y gratitud por su trayectoria al servicio del Club Nacional de Football y del fútbol uruguayo".

A su vez, le obsequiaron una camiseta con su nombre, el dorsal 10 y los nombres de Nacional y Durazno, su tierra natal. Por su parte, la Comisión del Interior y el Consulado de Durazno le entregaron otra plaqueta a modo de homenaje.

La oncena de Progreso que busca su primera victoria

Leonel Rocco dispuso la siguiente oncena con el objetivo de lograr el primer triunfo de Progreso en el marco del Torneo Apertura: A. Mehring; S. Cardozo, H. Carroso, F. Andueza, M. Martín, F. Kidd; A. Colombino, A. Pinheiro, Santiago Viera; Facundo De León, Diego Sánchez.

Nacional tiene el equipo confirmado y va con variantes en Durazno

Jadson Viera confirmó los 11 que saldrán a la cancha en Nacional, que luego de empatar con Racing va en busca de volver al camino de la victoria en el Torneo Apertura.

Una previa colorida en el Estadio Silvestre Octavio Landoni

En las horas previas al compromiso los hinchas del Gaucho y el Bolso fueron ingresando al Landoni a puro color y buena energía, con camisetas, banderas y gorros representativos de sus clubes.

Hinchas de Nacional en la antesala al cruce con Progreso en el Landoni. Foto: Leonardo Mainé.

El colorido de los hinchas de Progreso

Se mudó de La Teja a Durazno, pero eso no impidió que Progreso tenga el aliento de sus hinchas que en buen número siguen llegando al Estadio Silvestre Octavio Landoni.

Dos hinchas de Progreso a la espera del partido frente a Nacional en el Landoni de Durazno. Foto: Leonardo Mainé.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Nacional y Progreso?

El encuentro que desde la hora 20:30 jugarán Progreso y Nacional en Durazno se podrá ver en vivo a través de televisión por cable y también por streaming.

El partido se puede ver por la señal de DSports y cables e Montevideo y el interior del Uruguay, mientras que por streaming va por Disney+ y Antel TV, que también tiene habilitada su señal para el extranjero.

Transmisión de televisión en el fútbol uruguayo. Foto: Leonardo Mainé.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Progreso y Nacional!

El equipo de El País y Ovación te da la bienvenida a la cobertura del minuto a minuto del partido que desde las 20:30 jugarán Progreso y Nacional por la tercera fecha del Torneo Apertura en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno.