Rogel y Cándido por primera vez entre los convocados, vuelve el Diente López para enfrentar a Progreso

Nacional hizo oficial los convocados para el partido donde enfrentará a Progreso en el

Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno, por la fecha 3 del Torneo Apertura de al Liga AUF Uruguaya. La novedad pasa porque será la primera vez que Agustín Rogel y Camilo Cándido estarán a la orden, mientras que Nicolás López volverá tras estar ausente desde el clásico ante Peñarol, por la Supercopa Uruguaya.

Para Rogel será la vuelta a la convocatoria del Bolso, luego de poco más de ocho años. La última vez había sido el 3 de diciembre de 2017, cuando estuvo en el banco, en la derrota 3-2 ante Sud América, por el Torneo Clausura. Por su parte, Cándido hará su retorno tras

Por su parte, Cándido volverá a ponerse la tricolor tras dos años y medio. El lateral había enfrentado por última vez a Racing, por la penúltima fecha del Torneo Intermedio, ante quien Nacional igualó 2-2.

Jadson Viera decidió tener a la orden para enfrentar al Gaucho a Luis Mejía, Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Agustín Rogel, Federico Bais, Nicolás Rodríguez, Camilo Cándido, Tomás Viera; Luciano González, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos, Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia, Rodrigo Martínez, Nicolás Lodeiro; Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera, Nicolás López, Gonzalo Carneiro.

El tricolor viene de igualar contra Racing en el Estadio Gran Parque Central 1-1, llegando a su cuarto punto en el campeonato. Por su parte, Progreso viene de caer de visitante, frente a Deportivo Maldonado por 2-0. El Gaucho aún no ha podido sumar en el torneo, tras haber caído goleado frente a Central Español.

El acceso y la ubicación de las hinchadas de Progreso y Nacional en el Landoni

Pensando en la visita de Nacional a Progreso este sábado en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, ya quedó definido el acceso y la ubicación de las parcialidades. Los hinchas del anfitrión y el público imparcial ingresará por el Sector A, a la derecha de las boleterías de la Tribuna de los Campeones José Guillermo Vera (principal) y se ubican en esa tribuna a la derecha.

Por su parte, los fanáticos del Bolso tendrán tres vías de ingreso: el sector B, ubicado a la izquierda de las boleterías de la tribuna principal, el sector noreste para ubicarse en la Tribuna Antonio Alzamendi Casas (Este) y el sector Sur para ubicarse en la Tribuna Alfredo Zarza (Placard). Nacional viaja hoy y concentrará en Trinidad, Flores.