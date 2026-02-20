Se confirmó cuando serán los sorteos de Libertadores y Sudamericana: día, hora y bombos de ambos torneos

Las cuentas oficiales de las competiciones de Conmebol, confirmaron oficialmente la fecha de los sorteos de la Libertadores y Sudamericana, donde los 32 equipos que juegan cada competencia, conocerán sus grupos. Hasta ahora, Uruguay tiene a cuatro representantes confirmados en los grupos, a la espera de lo que suceda con Juventud y Liverpool en la fase 2 de la Libertadores, que de avanzar se asegurarán estar en los grupos de una de las dos copas.

Día y hora del sorteo de la Copa Libertadores y la Sudamericana

El evento será el jueves 19 de marzo, a las 20:00 horas.

Cómo se conforman los bombos

Los bombos para los sorteos de ambas competiciones se determinan por el ranking Conmebol, con la excepción de los equipos que ingresan por fases previas de la Libertadores, ya sea para dicho torneo, o la Sudamericana. Para el primero, el campeón de la pasada edición será asignado al bombo 1, y el de la Sudamericana, al 2.

Los bombos de la Libertadores

Bombo 1: Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguay), Nacional (Uruguay), Liga de Quito (Ecuador), Fluminense (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador).

Bombo 2: Lanús (Argentina), Libertad (Paraguay), Estudiantes (Argentina), Cerro Porteño (Paraguay), Corinthians (Brasil), Bolívar (Bolivia), Cruzeiro (Brasil), Universitario (Perú).

Bombo 3: Junior (Colombia), Universidad Católica (Chile), Rosario Central (Argentina), Santa Fe (Colombia), Always Ready (Bolivia), Coquimbo Unido (Chile), Deportivo La Guaira (Venezuela), Cusco (Perú).

Bombo 4: Universidad Central (Venezuela), Platense (Argentina), Independiente Rivadavia (Argentina), Mirassol (Brasil), los cuatro ganadores de las fases previas.

Cómo están las fases previas de la Libertadores

G1: Guaraní o Juventud (ida 0-0) vs. Independiente Medellín o Liverpool (ida 2-1).

G2: Deportes Tolima o Deportivo Táchira (ida 1-0) vs. Bahía u O'Higgins (ida 0-1).

G3: Sporting Cristal vs. 2 de Mayo (ida 2-2) vs. Huachipato o Carabobo (ida 0-1).

G4: Botafogo o Nacional Potosí (ida 0-1) vs. Argentinos Juniors o Barcelona (ida 1-0).

Los bombos de la Sudamericana

El segundo torneo en importancia tiene posiciones aún por definir, dependerá quienes avancen de la fase previa del torneo.

En negrita los equipos que ya están clasificados:

Bombo 1: River Plate (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), São Paulo (Brasil), Racing (Argentina), Grêmio (Brasil), Olimpia (Paraguay), Santos (Brasil), Atlético Nacional (Colombia).

Bombo 1 o 2: América de Cali (Colombia), San Lorenzo (Argentina), Universidad de Chile (Chile), Red Bull Bragantino (Brasil).

Bombo 2: Melgar o Cienciano (Perú), Palestino (Chile), Millonarios (Colombia), Caracas (Venezuela), Vasco Da Gama (Brasil), Defensor Sporting (Uruguay).

Bombo 2 o 3: Racing (Uruguay), Atlético Bucaramanga (Colombia), Nacional (Paraguay), Metropolitanos (Venezuela), Tigre (Argentina), Audax Italiano (Chile), San Antonio Bulo Bulo o Blooming (Bolivia).

Bombo 3: Academia Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguay), Cobresal (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Garcilaso (Perú), Deportivo Cuenca (Ecuador).

Bombo 3 o 4: Independiente Petrolero (Bolivia), Sportivo Trinidense (Paraguay), Guabirá (Bolivia), Macará u Orense (Ecuador), Alianza Atlético (Perú).

Bombo 4: Barracas Central (Argentina), Deportivo Riestra (Argentina), Libertad (Ecuador), Recoleta (Paraguay), los cuatro equipos que pierdan en fase 3 de la Copa Libertadores.

Así se juegan las fases previas de la Sudamericana

Independiente Petrolero vs. Guabirá

Blooming vs. San Antonio Bulo Bulo

Universidad de Chile vs. Palestino

Cobresal vs. Audax Italiano

Atlético Nacional vs. Millonarios

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga

Deportivo Cuenca vs. Libertad

Orense vs. Macará

Nacional vs. Recoleta

Sportivo Trinidense vs. Olimpia

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso

Cienciano vs. Melgar

Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting

Boston River vs. Racing

Academia Puerto Cabello vs. Monagas

Caracas vs. Metropolitanos