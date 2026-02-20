Se confirmó cuando serán los sorteos de Libertadores y Sudamericana: día, hora y bombos de ambos torneos
El evento se hará en la sede de la Conmebol en Paraguay, donde los equipos conocerán sus grupos. Habrá restricción por país, excepto para los que accedan por fase previa de Libertadores.
Las cuentas oficiales de las competiciones de Conmebol, confirmaron oficialmente la fecha de los sorteos de la Libertadores y Sudamericana, donde los 32 equipos que juegan cada competencia, conocerán sus grupos. Hasta ahora, Uruguay tiene a cuatro representantes confirmados en los grupos, a la espera de lo que suceda con Juventud y Liverpool en la fase 2 de la Libertadores, que de avanzar se asegurarán estar en los grupos de una de las dos copas.
Día y hora del sorteo de la Copa Libertadores y la Sudamericana
El evento será el jueves 19 de marzo, a las 20:00 horas.
Cómo se conforman los bombos
Los bombos para los sorteos de ambas competiciones se determinan por el ranking Conmebol, con la excepción de los equipos que ingresan por fases previas de la Libertadores, ya sea para dicho torneo, o la Sudamericana. Para el primero, el campeón de la pasada edición será asignado al bombo 1, y el de la Sudamericana, al 2.
Los bombos de la Libertadores
Bombo 1: Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguay), Nacional (Uruguay), Liga de Quito (Ecuador), Fluminense (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador).
Bombo 2: Lanús (Argentina), Libertad (Paraguay), Estudiantes (Argentina), Cerro Porteño (Paraguay), Corinthians (Brasil), Bolívar (Bolivia), Cruzeiro (Brasil), Universitario (Perú).
Bombo 3: Junior (Colombia), Universidad Católica (Chile), Rosario Central (Argentina), Santa Fe (Colombia), Always Ready (Bolivia), Coquimbo Unido (Chile), Deportivo La Guaira (Venezuela), Cusco (Perú).
Bombo 4: Universidad Central (Venezuela), Platense (Argentina), Independiente Rivadavia (Argentina), Mirassol (Brasil), los cuatro ganadores de las fases previas.
Cómo están las fases previas de la Libertadores
G1: Guaraní o Juventud (ida 0-0) vs. Independiente Medellín o Liverpool (ida 2-1).
G2: Deportes Tolima o Deportivo Táchira (ida 1-0) vs. Bahía u O'Higgins (ida 0-1).
G3: Sporting Cristal vs. 2 de Mayo (ida 2-2) vs. Huachipato o Carabobo (ida 0-1).
G4: Botafogo o Nacional Potosí (ida 0-1) vs. Argentinos Juniors o Barcelona (ida 1-0).
Los bombos de la Sudamericana
El segundo torneo en importancia tiene posiciones aún por definir, dependerá quienes avancen de la fase previa del torneo.
En negrita los equipos que ya están clasificados:
Bombo 1: River Plate (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), São Paulo (Brasil), Racing (Argentina), Grêmio (Brasil), Olimpia (Paraguay), Santos (Brasil), Atlético Nacional (Colombia).
Bombo 1 o 2: América de Cali (Colombia), San Lorenzo (Argentina), Universidad de Chile (Chile), Red Bull Bragantino (Brasil).
Bombo 2: Melgar o Cienciano (Perú), Palestino (Chile), Millonarios (Colombia), Caracas (Venezuela), Vasco Da Gama (Brasil), Defensor Sporting (Uruguay).
Bombo 2 o 3: Racing (Uruguay), Atlético Bucaramanga (Colombia), Nacional (Paraguay), Metropolitanos (Venezuela), Tigre (Argentina), Audax Italiano (Chile), San Antonio Bulo Bulo o Blooming (Bolivia).
Bombo 3: Academia Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguay), Cobresal (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Garcilaso (Perú), Deportivo Cuenca (Ecuador).
Bombo 3 o 4: Independiente Petrolero (Bolivia), Sportivo Trinidense (Paraguay), Guabirá (Bolivia), Macará u Orense (Ecuador), Alianza Atlético (Perú).
Bombo 4: Barracas Central (Argentina), Deportivo Riestra (Argentina), Libertad (Ecuador), Recoleta (Paraguay), los cuatro equipos que pierdan en fase 3 de la Copa Libertadores.
Así se juegan las fases previas de la Sudamericana
Independiente Petrolero vs. Guabirá
Blooming vs. San Antonio Bulo Bulo
Universidad de Chile vs. Palestino
Cobresal vs. Audax Italiano
Atlético Nacional vs. Millonarios
América de Cali vs. Atlético Bucaramanga
Deportivo Cuenca vs. Libertad
Orense vs. Macará
Nacional vs. Recoleta
Sportivo Trinidense vs. Olimpia
Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso
Cienciano vs. Melgar
Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting
Boston River vs. Racing
Academia Puerto Cabello vs. Monagas
Caracas vs. Metropolitanos
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