Trágico accidente en Florida: cuatro muertos, entre ellos dos niños de dos y nueve años

Un siniestro fatal múltiple se registró en la noche de este lunes en el departamento de Florida. Cuatro personas murieron: un niño de dos años, una niña de nueve, una mujer de 28 y un hombre de 32.

El siniestro ocurrió sobre las 21:00 en la ruta 56. Se trató de un impacto por alcance, ya que los dos vehículos involucrados iban en el mismo sentido. Inicialmente Policía Caminera había difundido que cinco personas resultaron fallecidas, pero luego rectificó la información señalando que un adulto fue trasladado con "lesiones de extrema entidad" a un hospital, aún con vida.

"La violenta colisión se produce entre dos vehículos que circulaban en el mismo sentido, de este a oeste. Una camioneta pick up que circulaba con un único ocupante por causas a determinar impacta la parte trasera del auto en el que viajaban cinco pasajeros", indica el parte oficial.

Los cuatro fallecidos más el herido, un hombre de 42 años, iban en el mismo auto. "Todos los integrantes del automóvil conformarían un núcleo familiar", añade la información.

El conductor de la camioneta, en tanto, es un hombre de 48 años que resultó ileso. El resultado de la espirometría dio cero. De momento lo que se sabe es que luego del impacto se siguió desplazando sobre la faja natural al costado de la ruta, derribó un alambrado e ingresó a un campo, donde recorrió 300 metros hasta que se detuvo.

Vehículo involucrado en accidente fatal en Florida. Foto: Policía Caminera

La ruta se mantuvo obstruida durante la madrugada y seguirá cortada todo el día: "A primeras horas personal de Accidentología Vial de Montevideo realizará la finalización de las pericias".