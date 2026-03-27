Siniestro fatal en acceso a refinería de Ancap: motociclista murió tras chocar con un camión

Un motociclista de 49 años murió en la madrugada de este viernes tras chocar contra un camión que ingresaba a la refinería de ANCAP, en La Teja, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Con base en el testimonio del conductor del camión de la empresa estatal, el siniestro se produjo cuando el camionero encendió el señalero para ingresar a la refinería y la moto impactó contra el coche.

Personal policial se dirigió al lugar del accidente y el conductor de la moto se encontraba debajo del camión, sin signos vitales. Una ambulancia concurrió y constató el fallecimiento del hombre de 49 años.

La Policía Científica trabajó en el lugar para recabar información. En tanto, la Fiscalía de Flagrancia de 2° Turno dispuso que se realizara espirometría al conductor, que se recaben las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y se haga estudio forense del fallecido. Continúa la investigación.