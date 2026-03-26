Qué se sabe del siniestro fatal que protagonizó el padre de José María Giménez en Shangrilá

El padre del futbolista y capitán de la selección uruguaya José María Giménez protagonizó un siniestro de tránsito fatal este miércoles en Shangrilá, uno de los balnearios de Ciudad de la Costa. Él, de 69 años, manejaba una camioneta por la calle Venecia cuando llegó a la esquina de República Argentina y chocó contra una moto que era conducida por un hombre de 51 años que falleció, según informó la Policía de Canelones.

De momento, lo que se sabe es que efectivos de la Seccional 18 de Ciudad de la Costa concurrieron a un siniestro de tránsito en Venecia y República Argentina por el choque de la camioneta con la moto y constataron que el conductor de 51 años se encontraba gravemente herido, por lo que fue asistido por una unidad de emergencia y luego trasladado a un sanatorio. En el hospital, el motociclista murió.

Por otro lado, el conductor de la camioneta no presentó lesiones, según el parte que emitió la Policía de Canelones.

Patrullero durante un operativo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Un cartel de Pare, clave en la investigación

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Falcomer, quien dispuso que al lugar concurriera la Policía Científica e hiciera pericias. También se pidió buscar eventuales testigos. Se ordenó la espirometía al conductor de la camioneta y un análisis de alcohol en sangre al fallecido.

Según supo El País en base a fuentes policiales, en el lugar no hay cámaras de seguridad del Ministerio del Interior. Señalaron que en la calle Venecia, por la que circulaba Giménez, hay un cartel de pare. Resta determinar responsabilidades, por ejemplo si el conductor no paró o si, por el contrario, paró pero no vio la moto y decidió continuar.

El capitán de la selección se encuentra en Inglaterra, junto al resto del plantel, de cara a un amistoso contra los locales que se jugará este viernes.