Marcelo Bielsa: qué importancia tiene jugar con Inglaterra, cómo ve a Valverde y la fecha clave rumbo al Mundial

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, habló en conferencia de prensa en Londres, donde la Celeste jugará este viernes su primer amistoso de la fecha FIFA de marzo frente a la selección de Inglaterra en el Wembley Stadium.

El técnico argentino de 70 años que ya estuvo algunos días con el plantel de cara a estos dos encuentros que forman parte del cierre de la preparación para el Mundail 2026, comenzó haciendo referencia a lo que se viene con la Celeste y dijo: “Imaginar lo que va a pasar dentro de dos meses es una tentación pero también como un inconveniente porque las realidades cambian mucho por un montón de factores, continuidad, competición en sus clubes pero después de tres años, la mayoría de los datos de todos los jugadores los tenemos”.

“Ignoro cuáles son los jugadores que van a jugar mañana en el equipo rival pero son jugadores, casi sin excepciones, todos muy conocidos porque fundamentalmente yo creo que el estilo impuesto por el entrenador en su equipo con 10 partidos, está más que impuesto”, expresó Bielsa sobre Inglaterra.

Consultado acerca de la valoración que hace sobre el encuentro a disputarse en Wembley respecto a lo que fue la anterior fecha FIFA, el técnico contó: “Todos los partidos son una oportunidad pero siempre prefiero en los juegos en los que participamos poder dar el máximo de nosotros. Lo que pasó hace cuatro meses, más allá del resultado tan dificultoso que hubo que asimilar, poder jugar contra los mejores siempre ilusiona. Es una prueba que exige el máximo de nosotros".

"Inglaterra no es especialmente un equipo en la actualidad que desarrolle su juego uniendo al arquero propio con pelotas largas hacia sus delanteros, eso presupone que la pelota no va a recorrer el campo con la intervención de los jugadores de mayor nivel del equipo. No desconozco el estilo de jugar pelotas largas, captar rebotes o prolongaciones pero Inglaterra tiene jugadores para intentar eso, pero fundamentalmente para poder manejar la pelota”, agregó.

A Bielsa le preguntaron por sus años de trabajo en Uruguay hasta ahora y qué similitudes hay con sus pasajes por las selecciones de Argentina y Chile: “Yo ya trabajé tres años en Uruguay y con un plantel muy valioso y recursos para llevar la tarea con lo necesario. La AUF y Uruguay lo ha resuelto todo. Respecto a la similitud entre Argentina, Chile y Uruguay, los tiempos son totalmente distintos, el fútbol que se juega es distinto, el tipo de competencia es distinta y es imposible hacer un paralelismo siendo que esto de ahora no tiene nada que ver con los mundiales anteriores”.

Marcelo Bielsa, DT de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

El entrenador de la selección uruguaya también habló sobre Federico Valverde y dijo: Siempre fue un jugador muy destacado, siempre fue un jugador con una actualidad deportiva valiosa. Me refiero a los últimos tres o cuatro años que lo miré con más atención. Siempre despertó la atención de todo el mundo del deporte, especialmente del europeo y del equipo en el que juega. En los últimos partidos ha tenido una capacidad de desequilibro muy muy llamativa que hace que se observe una nueva faceta en su juego porque ha resuelto necesidades del equipo como lateral derecho y esta última versión de wing o atacante externo por derecha ha mostrado cosas con frecuencia que no veíamos antes, pero la posición le permitió repetir acciones para las que tiene una capacidad muy clara. Es muy difícil que Valverde ignore cómo resolver situaciones en casi todos los lugares del capo que ocupa porque es un jugador dinámico”.

Por otra parte, el técnico de Uruguay hizo referencia al tramo final de la preparación para la Copa del Mundo y al ser consultado por los objetivos para esa instancia resaltó: “Esas hipótesis son muy difíciles de responder porque si uno plantea objetivos desproporcionados, no está bien y si uno plantea objetivos poco ambiciosos tampoco está bien. Después, como usted habrá escuchado, ningún grupo es especialmente fácil. Todos los entrenadores describen su grupo en el que les toca competir y resaltan las dificultades que tienen que enfrentar. Por supuesto que no podemos descalificar a ninguno de los integrantes de nuestro grupo pero confío mucho en las tres semanas de preparación, en la calidad de los jugadores con los que cuenta Uruguay y también es muy importante la realidad deportiva que se verifica el 20 de mayo. De aquí a esa fecha hay poco menos de dos meses y es un sector de la competencia anual donde se resuelven muchas cosas importantes a nivel de clubes y el escenario final que se produzca alrededor de los jugadores que potencialmente pueden formar el plantel definitivo va a ser condicionante, yo creo que para bien, y nos va a dar la medida sobre qué hay que corregir porque ahí hay que validar descanso, entrenamiento, salud y toda una gama de factores que deben ser tenidos en cuenta”.