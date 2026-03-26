Una selección de lesionados: los jugadores que se perderán los amistosos de marzo a 77 días del Mundial 2026

Una auténtica selección de lesionados deberá ver por televisión los dos partidos amistosos de sus respectivos países en la fecha FIFA de marzo en la recta final de la preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México que comenzará el 11 de junio.

Hasta hoy, solo la selección de Colombia mantiene su plantel intacto para enfrentar a Croacia y Francia en Estados Unidos.

Pero de todas maneras, un panorama complejo de lesiones anticiparon la despedida del Mundial de dos figuras de México: el que se perfilaba como arquero titular, Luis Malagón, y el volante creativo Marcel Ruiz.

Los octavos de final de la Concachampios marcaron la salida de Malagón, el golero del América, que se rompió el tendón de Aquiles el 10 de marzo; y un día después, en la misma fase de ese torneo, el “Vasco” Javier Aguirre perdió a Ruiz por una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco medial.

La misma suerte corrió el atacante ecuatoriano Patrik Mercado, quien se rompió el ligamento cruzado anterior y del menisco medial en la rodilla derecha. Su recuperación tardará unos ocho meses.

Aunque su club, Independiente del Valle, no ha anunciado la baja definitiva del Mundial del jugador de 22 años, desde España ya se ha puesto en duda su inminente traspaso al Sevilla, previsto para el 1 de julio.

Las sobrecargas físicas han derivado en múltiples lesiones musculares que en algunos casos ya generan preocupación por los plazos de recuperación en jugadores de Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Panamá, Estados Unidos y Canadá.

Alisson Becker, figura del Liverpool en el primer tiempo ante PSG en París por Champions League. Foto: AFP

Una selección de lujo que se ausenta

Además de Malagón, el golero del Liverpool inglés Alisson Becker abandonó la concentración de la selección de Brasil que se prepara para enfrentar a las de Francia y Croacia.

Sin más detalles, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) dijo que el jugador de 33 años abandonó por problemas físicos.

El equipo de Argentina, último campeón del mundo, perdió al lateral derecho de River Plate Gonzalo Montiel a consecuencia de un desgarro, y en la misma posición la selección de Estados Unidos se quedó sin Sergiño Dest por causa de una lesión en el tendón de la corva que puede costarle el Mundial y el resto de la temporada.

La Albiceleste, que orienta Lionel Scaloni, tampoco contará con el central Leonardo Balerdi, de 27 años, quien se lesionó el 24 de marzo durante un partido de su equipo, el Olympique de Marsella, y ante el hecho ni siquiera fue autorizado para subirse en el avión que lo traería a Buenos Aires.

El ex de Boca Juniors y Borussia Dortmund había ganado terreno en las últimas convocatorias de Scaloni, pero problemas serios también tiene su colega seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, por una lesión en la rodilla derecha del consagrado zaguero del Arsenal Gabriel Magalhaes y del lateral zurdo de Flamengo Alex Sandro.

Nahitan Nández durante el partido entre su Al-Qadsiah y Al Ettifaq por la Primera División de Arabia Saudita. Foto: Al-Qadisiya

Nahitan Nández, Davies, Adams y Romero también ausentes

Los lesionados que han abandonado en los últimos días las concentraciones de las selecciones americanas serían suficientes para armar un mediocampo de calidad.

En el sector de marca se bajaron el paraguayo Andrés Cubas del Vancouver Whitecaps por una lesión muscular, el uruguayo Nahitan Nández del Al-Qadisiyah saudí por covid-19, el canadiense Stephen Eustáquio y el capitán de Estados Unidos Tyler Adams.

Por una lesión muscular el volante zurdo uruguayo Rodrigo Salazar, nacido hace 26 años en España, no estará con Marcelo Bielsa para enfrentar a Inglaterra en Londres y a Argelia en Turín.

Jesse Marsch, entrenador de Canadá, tendrá que recomponer su defensa por la falta de Stephen Eustáquio por una molestia en la rodilla, y Mauricio Pochettino busca otra alternativa en el equipo de las Barras y las Estrellas para Tyler Adams.

El entrenador argentino Sebastián Beccacece tendrá que aprovechar los partidos de Ecuador contra las selecciones de Marruecos y Países Bajos para buscar también alternativas al 9 Leonardo Campana, afectado por una lesión en el isquiotibial durante un partido con el New England Revolution.

Gustavo Alfaro, compatriota de Beccacece, perdió para los partidos de Paraguay contra Grecia y Marruecos al extremo derecho de Talleres Ronaldo Martínez y al experimentado atacante Ángel Romero, reciente fichaje de Boca Juniors.

Con información de EFE.