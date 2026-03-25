La racha adversa que busca cortar Darwin Núñez con Uruguay en el amistoso ante Inglaterra en Wembley
El delantero uruguayo, que desde la actualidad hasta el Mundial 2026 disputará un máximo de cinco partidos con Al-Hilal, pretende sumar rodaje en la doble fecha FIFA de amistosos de marzo.
Darwin Núñez retorna a suelo inglés con la selección de Uruguay para enfrentar a Inglaterra el viernes en Wembley y tiene el desafío de volver al gol tras 11 partidos con la Celeste. El último fue el 28 de junio del 2024 en la goleada 5-0 ante Bolivia por el grupo C de la Copa América jugada en Estados Unidos.
Tras ello, no convirtió en los cuatro partidos restantes del certamen y debido a los incidentes en las semifinales tuvo que cumplir los cinco encuentros de sanción. Después de quedar habilitado sumó siete compromisos más por Eliminatorias sin poder anotar, y ahora pretende volver al gol en un momento clave. Para ganar confianza a nivel personal y también para aportarle a la selección, que tendrá enfrente a una potencia mundial como los Tres Leones.
La mira del artiguense también está puesta en sumar rodaje sabiendo que con Al-Hilal, su club, no está inscripto dentro del plantel de la Saudi Pro League y solamente puede jugar la AFC Champions League Elite, donde su equipo se medirá ante Al-Sadd en un formato de ida y vuelta por octavos de final. Luego, a partir de cuartos, el formato es a partido único, por lo que si avanza el artillero podrá disputar un máximo de cinco partidos con su club desde acá hasta el Mundial.
De todas formas, en la interna de la selección hay tranquilidad. “Es un tema que lo seguimos muy de cerca. Lamentablemente el equipo tomó la decisión de sacarlo de una competencia, evidentemente preocupa, pero también tenemos la tranquilidad de que hay un período de preparación previo al Mundial, que son más o menos tres semanas y, con las cualidades y condiciones que tiene Darwin, seguramente va a llegar de la mejor manera al Mundial”, expresó Jorge Giordano, director de selecciones nacionales.
Núñez es el máximo anotador desde que llegó Bielsa con 10 festejos.
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