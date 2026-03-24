Cáceres y Viñas hablaron desde lnglaterra: autocrítica, competencia y el objetivo del Mundial para Uruguay

La selección de Uruguay continúa con su preparación en Inglaterra de cara a los amistosos internacionales, y en ese contexto los futbolistas Sebastián Cáceres y Federico Viñas brindaron declaraciones en AUF TV, donde dejaron conceptos claros sobre el presente del equipo y el objetivo de llegar en óptimas condiciones al Mundial.

Cáceres, actualmente en el Club América de México, valoró el regreso a la selección y el significado que tiene vestir la camiseta celeste. “Se extrañaba esto, siempre venir a la selección es algo muy lindo. Tener la oportunidad de representarla es algo que nos gusta a todos”, expresó.

El zaguero también destacó la importancia de los amistosos de alto nivel: “Que los dos últimos partidos de preparación sean de este nivel creo que motiva mucho y es muy importante para llegar de la mejor forma a lo que más importa”.

En lo personal, remarcó su buen presente: “Me siento muy bien, la preparación que hicimos en América fue muy buena. Tuve la suerte de poder jugar casi todos los minutos de todos los partidos”, señaló.

Marcelo Bielsa dándole una indicación concreta a Sebastián Cáceres en el partido frente a Brasil disputado en el Centenario. Foto: EITAN ABRAMOVICH/AFP.

La confianza de Bielsa y el crecimiento del equipo

Cáceres también se refirió a su vínculo con el entrenador Marcelo Bielsa y recordó un momento clave: “Para mí fue muy importante que en la primera fecha de Eliminatorias me haya tenido en cuenta para ser titular a pesar de que tenía la fractura de la nariz y hasta jugaba con una máscara”.

“Me dio mucha confianza en muchas situaciones. Siempre traté de respaldar esa confianza y devolvérselo en resultados y rendimientos como él espera de mí”, agregó.

Sobre el momento colectivo, fue autocrítico: “Después de la Copa América el equipo tuvo un bajón, pero pudimos retomar un poquito el nivel. El equipo va a ir creciendo y creo que vamos a estar bien”.

También apuntó a lo que se debe mejorar: “Generar más situaciones. Estos partidos contra selecciones mundialistas muy difíciles sirven para ver en qué momento estamos”.

Seba Cáceres, el nivel competitivo de los rivales de preparación para la Copa del Mundo y mucho más en su atención a la prensa 📲 pic.twitter.com/QCDjmp1hYs — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 24, 2026

El aporte de Fernando Muslera al plantel celeste

Consultado por el regreso de Fernando Muslera, Cáceres fue claro: “Suma muchísimo más allá de la experiencia. Es una gran persona y está en un buen nivel”.

“Al grupo le va a sumar muchísimo por la experiencia que tiene y en el manejo de grupo. Nos va a ayudar mucho para afianzarnos y consolidarnos como equipo”, agregó.

Viñas: la oportunidad y la pelea por un lugar

Por su parte, Viñas, hoy en el Real Oviedo de España, valoró su presente tras superar una lesión que lo dejó fuera de la Copa América.

“Muy contento por estar en la última convocatoria previa al Mundial y agradecido por la nueva oportunidad”, afirmó.

“En la preparación a la Copa América me quedé afuera por una lesión grave y hoy tengo la posibilidad de pelear por un puesto en la lista. Lo vivo con tranquilidad y con los pies sobre la tierra”, agregó.

Federico Viñas en un amistoso de la selección de Uruguay. Foto: AUF

El delantero también destacó la exigencia que implica jugar en Uruguay: “Siendo Uruguay, por lo que representa mundialmente, siempre hay que aspirar al máximo. Tenemos esa exigencia de representar bien nuestra bandera”.

Viñas coincidió en el alto nivel del plantel: “La competencia es muy sana. Todos queremos estar en esa lista, pero también todos queremos lo mejor para Uruguay”.

Palabras de Fede Viñas con los medios en Inglaterra, disponible en YouTube 📺 pic.twitter.com/k7G02vk4Js — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 24, 2026

Además, remarcó una de las principales características del ciclo de Bielsa: “Siempre pide intensidad. Es lo que más exige y es un aspecto muy marcado”.

Por último, destacó la importancia de llegar con ritmo: “En Oviedo me está yendo bastante bien. Lo principal es que estoy jugando y teniendo continuidad, algo clave cuando se acerca una competencia así”.

Con autocrítica, competencia interna y la mira puesta en el Mundial, la selección uruguaya ajusta detalles en la recta final de la preparación. Los amistosos en Inglaterra aparecen como una prueba de fuego para medir el nivel y seguir consolidando un equipo que busca llegar en su mejor versión.