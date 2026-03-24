Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 23 de marzo al 29 de marzo de 2026
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Lunes 23 de marzo
Solange Lemos
León goleó a Atlas 4-0 en una nueva jornada del fútbol femenino de México y la atacante uruguaya puso uno de los tantos que se convirtió en el tercero desde que comenzó el año, momento en el que llegó al club desde Cruz Azul.
84’ ☀️Solange Lemos con el tercero para el @clubleonfemenil 🦁#NuestroFutFem | #LEOvsATS pic.twitter.com/9dQiD9zQUA— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) March 24, 2026
Alan Medina
En el marco de la Copa Chile, Everton se impuso por 2-1 como visitante ante Palestino y uno de los goles de la victoria lo puso el atacante uruguayo con un gran remate que le permitió llegar a tres festejos y una asistencia en los últimos cuatro partidos que disputó con el equipo trasandino.
🔵🟡⚽ ¡AH NOOO!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 24, 2026
Alan Medina se animó y marcó esta obra de arte que dejó sin opciones a Sebastián Pérez, para el empate parcial de Everton ante Palestino, en este #MatchdayLunes.
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