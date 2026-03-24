Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 23 de marzo al 29 de marzo de 2026

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

El País
El País
24/03/2026, 01:28
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Alan Medina celebra su gol con la camiseta de Everton de Chile.
Alan Medina celebra su gol con la camiseta de Everton de Chile.
Foto: @evertonsadp.

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Lunes 23 de marzo

Solange Lemos

León goleó a Atlas 4-0 en una nueva jornada del fútbol femenino de México y la atacante uruguaya puso uno de los tantos que se convirtió en el tercero desde que comenzó el año, momento en el que llegó al club desde Cruz Azul.

Alan Medina

En el marco de la Copa Chile, Everton se impuso por 2-1 como visitante ante Palestino y uno de los goles de la victoria lo puso el atacante uruguayo con un gran remate que le permitió llegar a tres festejos y una asistencia en los últimos cuatro partidos que disputó con el equipo trasandino.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Tribu Charrúa

Te puede interesar