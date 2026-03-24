Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 23 de marzo al 29 de marzo de 2026

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Lunes 23 de marzo

Solange Lemos

León goleó a Atlas 4-0 en una nueva jornada del fútbol femenino de México y la atacante uruguaya puso uno de los tantos que se convirtió en el tercero desde que comenzó el año, momento en el que llegó al club desde Cruz Azul.

Alan Medina

En el marco de la Copa Chile, Everton se impuso por 2-1 como visitante ante Palestino y uno de los goles de la victoria lo puso el atacante uruguayo con un gran remate que le permitió llegar a tres festejos y una asistencia en los últimos cuatro partidos que disputó con el equipo trasandino.