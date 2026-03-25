Inglaterra vs. Uruguay: día, hora y dónde ver al equipo de Bielsa en un amistoso exigente previo al Mundial

La selección de Uruguay continúa su preparación de cara al gran objetivo del año que es el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. En ese sentido, este viernes la Celeste tendrá un amistoso exigente: será frente a Inglaterra en el mítico Estadio de Wembley en la ciudad de Londres, a partir de la hora 16:45.

Será el primer amistoso que disputará la Celeste de Marcelo Bielsa en la doble fecha FIFA de marzo. En esa línea, es un interesante encuentro preparatorio para el equipo uruguayo, ya que se medirá ante una de las mejores selecciones del mundo. Cabe destacar que el combinado inglés figura en el cuarto puesto del ranking del ente rector del fútbol mundial.

Bajo ese punto, el entrenador argentino contará con un rival de fuste y, sobre todo, días de entrenamientos con sus dirigidos para llegar de la mejor forma de cara a su debut en la Copa del Mundo: el 15 de junio contra Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, por la primera fecha del grupo H, a la hora 19:00.

Ronald Araujo y Federico Valverde yendo a uno de los entrenamientos de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

Además del choque con Inglaterra, Uruguay poseerá otro amistoso y será el martes 31 de marzo ante Argelia en el Allianz Stadium de Turín, Italia, a partir de la hora 15:30.

La última doble fecha FIFA antes del inicio del Mundial será entre el 1° y el 9 de junio, aún no están definidos los rivales que tendrá Uruguay.

Por dónde ver el partido de Inglaterra contra Uruguay

El encuentro frente a la selección inglesa se podrá ver en vivo este viernes a través de la página de YouTube de AUF TV. El acceso a Youtube Members será exclusivo para miembros suscriptos al canal. La AUF añadió que el pago de este servicio se renueva mensualmente, pero puede ser cancelado en cualquier momento por los usuarios.

Además, contará con la transmisión por cable de DSports, Nuevo Siglo y Flow y sus respectivas señales de streaming.

Será a estadio lleno ante Inglaterra

El estadio Wembley, en Londres, con capacidad para 90.000 espectadores. Foto: UEFA

La selección de Uruguay jugará el viernes 27 de marzo frente a Inglaterra el primer amistoso de la fecha FIFA de marzo. Será en el mítico Wembley con unos 90.000 espectadores considerando que ya se agotaron las entradas, según dio a conocer la página oficial.

La lista de convocados de Marcelo Bielsa

Fernando Muslera en uno de los entrenamientos de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

Esta es la penúltima doble fecha FIFA de cara a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026 y, por lo tanto, Marcelo Bielsa tomó la resolución de convocar a un viejo conocido como Fernando Muslera. El campeón de la Copa América 2011 volvió a ser citado tras formar parte de la lista de 26 futbolistas del Mundial de Qatar 2022.

La lista de Bielsa para estos dos amistosos tuvo tres bajas importantes como la de Nahitan Nández, Rodrigo Zalazar y Rodrigo Bentancur. Los tres quedaron afuera por temas físicos para estos duelos, aunque es casi un hecho que estarán en la Copa del Mundo.

La lista de convocados para los amistosos ante Inglaterra y Argelia

Arqueros: Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera.

Defensores: Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña.

Volantes: Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta.

Delanteros: Facundo Pellistri, Facundo Torres, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viñas, Darwin Núñez.

El calendario de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026

La selección de Uruguay forma parte del grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El debut del elenco que dirige técnicamente el argentino Marcelo Bielsa se dará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, a la hora 19:00.

Seis días más tarde Uruguay volverá a salir a escena nuevamente en el Hard Rock Stadium frente a Cabo Verde, a partir de la hora 19:00. Y el 26 de junio cerrará su participación frente a España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00.