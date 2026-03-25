Boston River vs. Peñarol en vivo: el aurinegro juega en Florida buscando la cima en solitario del Apertura

Enviado a Florida

El Estadio Campeones Olímpicos recibe el partido que cerrará la jornada del miércoles de la octava fecha del Torneo Apertura y que tendrá cara a cara a Boston River con Peñarol (20:30) en un partido donde hay mucho en juego, más allá de que estamos en la mitad del certamen.

Es que el aurinegro sale al interior del país a buscar la cima en solitario, la que alcanzará en caso de sumar unidades, más allá de que estará pendiente a lo que haga Racing ante Progreso este jueves (13:00) en uno de los partidos que le pondrá fin a la fecha. Cabe recordar que Deportivo Maldonado —con un partido más—, el Cervecero y el Mirasol suman 16 unidades.

Para el Sastre será una nueva oportunidad de enderezar su campaña, lo que inició en su última presentación —la primera con Ignacio Ithurralde en el banco de suplentes— al superar por 1-0 a Progreso en el Estadio Abraham Paladino.

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El plantel de Peñarol llegó al Campeones Olímpicos

La delegación aurinegra dice presente en el escenario de Florida para el encuentro ante Boston River en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura.

El aurinegro vuelve a Florida luego de siete meses

El 15 de agosto de 2025 fue el último partido entre Boston River y Peñarol en el Campeones Olímpicos donde el Sastre se impuso por 2-1. Antes de eso, solo había enfrentado una vez sola a los del Barrio Bolívar en Florida y había sido victoria aurinegra por 3-1.

1 / 3: Los hinchas de Peñarol en la previa del partido ante Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida. (Foto: Estefanía Leal.) 2 / 3: Los hinchas de Peñarol en la previa del partido ante Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida. (Foto: Estefanía Leal.) 3 / 3: Los hinchas de Peñarol en la previa del partido ante Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida. (Foto: Estefanía Leal.)

Diego Aguirre se decantaría por Facundo Batista para el ataque

Dentro de la estrategia del recambio del plantel por la cercanía entre un partido y otro, todo apunta a que La Fiera le dará la titularidad a Facundo Batista en lugar de Matías Arezo. Cabe recordar que también deberá modificar el lateral izquierdo por la ausencia de Maximiliano Olivera.

Facundo Batista en el partido entre Peñarol y Cerro en el Campeón del Siglo. Foto: Leonardo Mainé.

La lista de convocados de Peñarol con una baja de peso

La principal ausencia que tiene Diego Aguirre para el encuentro de esta noche es Emanuel Gularte. El zaguero sufrió una lesión muscular que lo saca del encuentro ante Boston River y podría estar fuera de las canchas por varios encuentros. En su lugar en la nómina está Andrés Madruga. Además Maximiliano Olivera está suspendido tras la expulsión ante Cerro.

👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Boston River, por la Fecha 8 del Torneo Apertura, @LigaAUF.



Suspendido: Maximiliano Olivera. pic.twitter.com/PEnanQSDy0 — PEÑAROL (@OficialCAP) March 25, 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Boston River vs. Peñarol!

En el Estadio Campeones Olímpicos de Florida recibe el partido entre el Sastre y el Mirasol en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura.