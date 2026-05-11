Del "error" de Orsi a uno "más grave" de un integrante del PCU: Andrade y el impacto interno del USS Nimitz

El senador y secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Óscar Andrade, habló este lunes acerca de la visita del presidente de la República, Yamandú Orsi, al portaviones estadounidense USS Nimitz, uno de los buques de guerra más grandes del mundo, que fue cuestionada por integrantes del Frente Amplio. Dirigentes de la izquierda han señalado que este no era un contexto favorable para visitar un ícono militar de Estados Unidos, no solo porque ese país se mantiene en conflicto en Medio Oriente sino porque su presidente, Donald Trump, emite diversas advertencias militares por ejemplo a Cuba.

Otros dirigentes de peso del PCU ya habían cuestionado la decisión de Orsi de visitar el USS Nimitz junto al embajador estadounidense en Uruguay, como el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien fuera hasta hace pocos meses el secretario general del partido. También Marcelo Abdala, quien integra el Ejecutivo del PCU pero habló en nombre del Pit-Cnt y consideró "penoso" que Orsi abordara el buque.

Andrade dijo en Desayunos Informales (Teledoce) que "es imposible entender la posición sin el contexto". En su opinión, el mundo atraviesa "un momento muy dramático" no solo por la guerra en Medio Oriente sino porque Trump amenazó con matar a "una civilización entera", pero también porque fuerzas estadounidenses irrumpieron en Venezuela en enero y detuvieron por la fuerza a Nicolás Maduro y porque el magnate republicano advirtió que puede "tomar el control" de Cuba.

El secretario general del PCU dijo que EE.UU. no debería tomar el control de ningún país, tenga el gobierno que tenga: "Yo tengo una opinión muy contradictoria con Bukele pero ni loco quiero que vaya e invada El Salvador, como este año invadió Venezuela o Panamá en el 89".

"No tenés derecho, como no hay derecho a las sanciones económicas. A mí me molesta mucho cuando se da por suyo que se pueden aplicar sanciones económicas. ¿En nombre de qué? ¿Qué te da derecho a eso? Violás toda normativa internacional", manifestó Andrade, quien entiende que "el mundo tiene que reaccionar.

Óscar Andrade, senador del Frente Amplio. Foto: Estefanía Leal.

En este contexto, "todas las acciones" del sistema político "tendrían que ser contundentes y coincidentes en tratar de que se frene lo que está pasando en el mundo hoy", pero "eso no está pasando y es medio lamentable".

Por este motivo, "la gestualidad" de subir el USS Nimitz "parece inoportuna". Andrade matizó que Orsi no deja de ser su "compañero", así como también lo era el expresidente Tabaré Vázquez, quien a su parecer cometió el "enorme error político" de decretar la esencialidad en la educación y, pese a ello, le tiene "enorme admiración". "No es que Yamandú se declaró a favor de la actitud guerrerista de Trump, es evidente que no, pero subirse a un portaviones militar es una señal equivocada", apuntó.

Orsi se ha defendido señalando que no hace "política exterior representando a una fuerza política" sino "pensando en lo que le conviene al Uruguay" y que en este caso "le convenía a la República Oriental del Uruguay aceptar la invitación". De todas formas, apuntó que no le molestan las críticas internas: "La libertad antes que nada".

Tensión en Canelones: el caso de Diego Núñez bajo la lupa del PCU

A Andrade le consultaron por la situación de Diego Núñez, un integrante del PCU que además es prosecretario de la Intendencia de Canelones y que concurrió al portaviones, según consignó el semanario Búsqueda. Respondió que "no es dirigente nacional ni departamental", aunque sí integra la agrupación política: "No voy a decir que nos parece un error del gobierno y un acierto de Diego Núñez; es más grave por no haber comunicado".

Adelantó que este lunes habrá una reunión de la departamental de Canelones para evaluar qué acciones tomar, aunque "primero se lo va a escuchar", pese a que parte de la base de que "parece medio inexplicable lo que pasó".

"Tenemos que ayudar a que el mundo no termine a los cañonazos. Cualquier acción debe decir 'paren esto'", reflexionó el senador, quien advirtió además por la situación particular de Uruguay: "En la ley del mas fuerte, un país pequeño la queda".

Andrade consideró que el mensaje de visitar el USS Nimitz "confunde abajo", en el sentido de que "hay una parte de la sociedad para la cual la señal es muy confusa".



Yamandú Orsi de visita en el portaviones USS Nimitz.



Foto: Defensa de Estados Unidos

Andade no descarta el proyecto de Carolina Cosse para las inmediaciones del Palacio Legislativo

En otro tramo de la entrevista, Andrade respondió consultas acerca del proyecto de Carolina Cosse, vicepresidenta de la República, para remodelar las inmediaciones del Palacio Legislativo, que incluyen reformas en el tránsito vehicular y la construcción de un edificio anexo.

Señaló que "a priori" hay que "respetar el trabajo de las personas" que se abocaron a redactar el plan y que lo presentarán ante la Comisión Administrativa del Parlamento recién esta semana. "Me parece muy arrogante emitir opinión antes de escuchar a los técnicos. Imaginate que antes de que hagan la presentación ya emitiera una posición concluyente", dijo ante negativas que surgieron no solo de la oposición, sino del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien opinó que en este momento "no haría" el plan y le daría otras prioridades al dinero público.

A su entender, es necesario escuchar a los expertos y analizar el proyecto, y en todo caso "ver si admite rectificaciones".