Alerta sanitaria en un crucero: confirman casos positivos en pasajeros repatriados bajo biocontención

El Departamento de Salud de Estados Unidos indicó que uno de los 17 estadounidenses que están siendo repatriados desde el crucero afectado por un brote de hantavirus dio positivo al virus.

"Un pasajero presenta actualmente síntomas leves y otro pasajero dio positivo leve en la prueba PCR al virus Andes", dijo el Departamento de Salud en X.

Crucero MV Hondius saliendo del puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. Foto: AFP

HHS through @ASPRgov and @CDCgov is supporting @StateDept in the repatriation of 17 American citizens from the MV Hondius cruise ship affected by the Andes variant of hantavirus.



All 17 are currently en route via @StateDept airlift to the United States, with two of the… — HHS (@HHSGov) May 11, 2026

Ambos pasajeros viajan en "los compartimientos de confinamiento biológico del avión" por precaución.

Los estadounidenses evacuados desde la isla española de Tenerife serán trasladados a un centro especializado en Nebraska.

Un vehículo policial espera la llegada del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla. Foto: AFP

A su llegada, "cada persona será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y el apoyo adecuados según su condición".

Tres pasajeros del crucero MV Hondius murieron, mientras que otros se han contagiado con el virus.

Pasajeros estadounidenses evacuados no harán cuarentena

Los pasajeros estadounidenses evacuados de un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus no serán necesariamente puestos en cuarentena, declaró este domingo un alto funcionario del Departamento de Salud.

Jay Bhattacharya, director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), instó a la población estadounidense a mantener la calma respecto al hantavirus. "Esto no es covid", dijo el domingo en el programa "Estado de la Unión" en CNN.

Pasajeros canadienses abordan un vuelo en el Aeropuerto de Tenerife Sur luego de ser evacuados del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus. Foto: Antonio Sempere/AFP.

Washington anunció el viernes que organizaría un vuelo de repatriación para los 17 estadounidenses que se encontraban a bordo del "MV Hondius".

La unidad de biocontención en el centro médico de la Universidad de Nebraska fue activada para preparar su llegada. El pasajero que dio positivo del virus será internado allí, mientras que los otros pasajeros serán evaluados. Según el riesgo, podrán quedar en Nebraska o, si la situación lo permite, ser transportados de forma segura hasta sus casas.

El barco llegó a la isla de Tenerife, en España. El domingo inició la evacuación de los 150 ocupantes del crucero a sus respectivos países desde el puerto de Granadilla.

Con información de Agencia EFE, AFP