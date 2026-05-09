Brote de hantavirus en crucero: para la OMS, el riesgo para la población mundial de este caso es bajo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo ayer viernes que hasta ahora se han confirmado seis casos de hantavirus de un total de ocho sospechosos notificados tras la aparición del brote a bordo de un crucero en el Atlántico.

“Hasta el 8 de mayo, se han notificado en total ocho casos, incluidos tres fallecimientos (una tasa de letalidad del 38%). Seis casos fueron confirmados por laboratorio como infecciones por hantavirus, todos identificados como debidos al virus de los Andes (ANDV)”, indicó la OMS en su último boletín epidemiológico. Precisó que los otros dos casos se consideran “probables”.

La cepa andina del hantavirus es la única conocida transmisible de persona a persona. La OMS informó que cuatro pacientes se encuentran actualmente hospitalizados: “uno en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica, dos en distintos hospitales de los Países Bajos y otro en Zúrich, Suiza”. Por otra parte, la persona atendida en el hospital de Düsseldorf (Alemania) dio negativo en las pruebas de hantavirus y “ya no se considera un caso”, puntualizó.

El buque MV Hondius está en el centro de una alerta sanitaria internacional desde el fin de semana luego de que tres pasajeros del crucero -un matrimonio neerlandés y una mujer alemana- murieran y otros se enfermaran a causa de esta rara enfermedad, que normalmente se propaga entre roedores. La OMS busca tranquilizar a la población sobre este virus, menos frecuente y considerado menos contagioso que el de covid-19.

Personal médico y ambulancias esperan la llegada a Amsterdam de los pasajeros presuntamente infectados con hantavirus MICHEL VAN BERGEN/AFP fotos

“La OMS evalúa el riesgo para la población mundial que plantea este suceso como bajo y seguirá vigilando la situación epidemiológica y actualizando la evaluación del riesgo”, subrayó la agencia sanitaria de la ONU el viernes por la noche.

“El riesgo para los pasajeros y la tripulación del barco se considera moderado”, apuntó. Según la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions, que opera el buque, “ya no hay ninguna persona con síntomas a bordo”.

El barco con bandera neerlandesa, con unas 150 personas a bordo, navega hacia la isla española de Tenerife, en las Canarias, adonde se espera que llegue mañana domingo. Vuelos especiales trasladarán posteriormente a pasajeros y tripulantes a sus países de origen. El origen del brote sigue siendo desconocido. AFP