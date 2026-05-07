La Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga si un viaje de avistamiento de aves por Uruguay, Argentina y Chile fue el origen de un brote de hantavirus detectado en el cruero MV Hondius. Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmaron a El País que se recibió la notificación del Centro Nacional de Enlace (CNE) y el departamento de epidemiología comenzó su investigación en el territorio.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que un matrimonio neerlandés, que falleció tras presentar síntomas, estuvo en contacto con hábitats del roedor que transmite el virus Andes. Hasta el momento se reportaron nueve casos vinculados a este evento epidemiológico.

"Antes de embarcar, los dos primeros casos habían viajado por Argentina, Chile y Uruguay en un viaje de observación de aves, que incluyó visitas a lugares donde se encontraba presente la especie de rata conocida por ser portadora de este virus. La OMS está colaborando con las autoridades sanitarias de Argentina para conocer los desplazamientos de la pareja", apuntó Ghebreyesus.

"Dada su experiencia y conocimiento sobre el virus Andes, también hemos organizado el envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios de cinco países", señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus sobre la cooperación internacional para contener la expansión del virus. El jerarca subrayó la importancia de la solidaridad regional, especialmente en un contexto donde el gobierno argentino había planteado su retiro del organismo sanitario internacional.

La cepa detectada es particularmente relevante para la vigilancia epidemiológica global, ya que el virus Andes es la única variante documentada que permite la transmisión persona a persona. Este factor de contagio interpersonal es lo que ha generado la alerta en el crucero MV Hondius, donde se busca determinar el alcance de los contactos estrechos.

El segundo avión que se cree transportaba a un pasajero enfermo del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, llegó a Amsterdam MICHEL VAN BERGEN/AFP fotos

La respuesta del Ministerio de Salud Pública y la situación local

Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) consultadas por El País explicaron que, si bien se inició una investigación tras recibir la notificación del centro nacional de enlace, el escenario en el territorio nacional es diferente.

Las autoridades uruguayas aclararon que el país mantiene una vigilancia constante. Sin embargo, enfatizaron que las variantes presentes en el país están estrictamente asociadas a roedores autóctonos que no poseen la capacidad de contagio entre humanos.

"En el caso del brote del crucero, la información apunta a una variante típica del sur de Argentina y Chile (virus Andes), para la cual hay evidencias de trasmisión interpersonal. Esto no ocurre con otras variantes ni tampoco con las que hay en Uruguay", precisó la viróloga Adriana Delfraro en diálogo con El País. Asimismo, la experta que incluso en la variante Andes, los eventos de transmisión interpersonal son poco frecuentes y requieren condiciones de contacto muy estrecho.

En lo que va de 2026, hubo tres casos de hantavirosis en Uruguay, y un fallecido, hasta el 11 de abril, fecha del último boletín epidemiológico.

Actualmente, el foco de la investigación se centra en reconstruir los movimientos exactos del matrimonio neerlandés para identificar el punto geográfico preciso de la infección primaria. Mientras tanto, la OMS espera que la gestión de esta crisis sanitaria motive a países como Argentina a reconsiderar su salida de la institución, resaltando que la seguridad sanitaria depende de la respuesta coordinada ante patógenos de alta letalidad.