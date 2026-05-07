Así avanza el frente frío que provoca lluvias y tormentas: Inumet emite alertas naranja y amarilla

Desde antes de las 22:00 de este miércoles el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido una serie de alertas meteorológicas por un frente frío que avanza provocando lluvias y tormentas por todo el territorio nacional. La última actualización, que rige hasta las 8:45, implica una advertencia naranja y otra amarilla.

Durante la madrugada, rigió una alerta naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas que abarcó a Montevideo y el área metropolitana, pero en este momento la capital no está dentro de las zonas afectadas por la advertencia, aunque las lluvias pueden continuar.

Según Inumet, un frente frío afecta al país generando lluvias y tormentas, "algunas puntualmente fuertes y/o severas". El comunicado añade que "en zonas de tormentas podrán registrarse rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones (abundantes/copiosas), caída de granizo e intensa actividad eléctrica".

"Se continuará monitoreando la situación y ante eventuales cambios se informará", agrega el texto que describe la alerta.

Alertas meteorológicas de la mañana del jueves 7 de mayo de 2026. Foto: Inumet

Principales localidades abarcadas por la alerta naranja

Cerro Largo: todo el departamento

Durazno: todo el departamento

Flores: Andresito.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato, Goñi y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá y Zapicán.

Paysandú: todo el departamento

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, Punta del Diablo, San Luis Al Medio y Velazquez.

Salto: Albisu, Arapey, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Tacuarembó: todo el departamento

Treinta y Tres: todo el departamento

Principales localidades abarcadas por la alerta amarilla

Artigas: todo el departamento

Rivera: Cerrillada, Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Belén y Sarandí de Arapey.

Una mujer cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

Se espera la llegada de viento fuerte por un ciclón extratropical tras el frente frío

Inumet actualizó su aviso especial a la población por "tormentas fuertes (puntualmente severas)" por el pasaje de un frente frío y "posterior formación de un ciclón extratropical", todo en el correr de los próximos días. Se trata de un pronóstico del tiempo coincidente con el que han anunciado meteorólogos independientes como Mario Bidegain y Guillermo Ramis.

En primer lugar, Inumet señala que hasta la madrugada de este viernes "continúa la inestabilidad al sur del Río Negro con tormentas fuertes y precipitaciones abundantes". Hacia la noche del miércoles estaba previsto que un frente frío ingresara al país "generando tormentas fuertes, algunas severas, y lluvias copiosas en todo el territorio". Agregó que "se prevén acumulados de lluvia significativos (entre 60 y 100 mm en 12 horas), especialmente en el centro-sur, este y noreste". Además, "durante las tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes (puntualmente copiosas), rachas de viento muy fuertes y ocasional caída de granizo".

En tanto, desde el viernes y hasta la madrugada del domingo, ya pasado el frente frío, "se espera un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre el Océano Atlántico".

"Este evento afectará principalmente la zona costera, con vientos persistentes 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h, y un aumento significativo del oleaje. Además, se prevé un descenso marcado de temperatura, generando bajas sensaciones térmicas", indica el aviso especial.