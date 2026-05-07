El casamiento de US$ 60 mil que resultó ser falso: condenaron a hombre que fingió casar a Aguiar y su pareja

La Justicia condenó al hombre que impostó ser oficial del registro civil en la fiesta de casamiento del empresario Gonzalo Aguiar —que murió en 2024— y su entonces pareja Romina Camejo. Aguiar era empresario y se investigan posibles delitos alrededor de sus negocios. La Fiscalía expuso en audiencia que Camejo desconocía que el matrimonio era falso y que la maniobra se hizo "a instancias del hoy fallecido Aguiar".

El casamiento fue el 24 de setiembre de 2022 en "La Maison", la mansión de la que Aguiar era dueño en Punta del Este. El lugar tenía 1700 metros cuadrados construidos y 6000 de terreno. Gastos vinculados a la boda ascendieron a, por lo menos, 60 mil dólares.

Sin embargo, quien a ojos del público casó al matrimonio, no hizo tal cosa. El hombre se presentó y realizó la ceremonia, haciéndose pasar por oficial del registro civil. Hay un video, según relató la Fiscalía, en que se lo oye decir: "Oficialmente, a partir de este momento, quedan unidos en sociedad conyugal, como marido y mujer, con todas las facultades obligaciones y derechos recientemente redactados y leídos. Está ratificada, la firma automáticamente quedará registrada en las dependencias del Poder Judicial. A partir de hoy, esperemos hasta los últimos días de sus días permaneciendo juntos. Queda oficialmente celebrada la sociedad conyugal, ahora sí quedamos en manos de los testigos para ratificar esta unión".

Acto seguido, firmaron el acta los testigos. Por parte de Camejo, suscribió su media hermana y su madre. Por Aguiar, su padre y un amigo. Hay fotografías que muestran a la novia reclinada firmando el documento frente al falso oficial y Aguiar. Luego, otras que muestran al ahora fallecido haciendo lo mismo. Mientras tanto, el imputado llevaba en la mano el Código Civil.

El fiscal Agustín Majó, que estuvo presente en la audiencia, aseguró que una testigo a la que le abonaron 4 mil dólares por organizar parte de la fiesta, declaró que el fotógrafo de la boda le mencionó que le parecía "raro" que el oficial del registro civil no llevara puesta la banda característica.

Para la Fiscalía, es claro que Camejo desconocía que la boda no era real. Majó citó como ejemplo que el 23 de noviembre de 2022, la mujer publicó fotos del evento en su perfil de Facebook y escribió: "Este es el hombre con el que decidí pasar toda mi vida, su carita y los ojitos de amor explican el porqué lo elegí y sigo eligiendo al resto de mis días". Tiempo después, comenzó a sospechar que el matrimonio era falso porque Aguiar le entregó una libreta de "apariencia fraudulenta". Luego, confirmó el engaño cuando no logró obtener un testimonio de la partida. La teoría fiscal es que Aguiar le pagó al condenado, de profesión abogado, para llevar adelante el casamiento falso.

El condenado, de 30 años, aceptó celebrar un acuerdo abreviado con la Fiscalía, el que fue validado este miércoles por la jueza suplente de Crimen Organizado Gabriela Azpiroz. El delito atribuido fue el de usurpación de funciones y la pena acordada de cinco meses de libertad vigilada. Entre las condiciones impuestas para que pudiera acceder a este régimen están la presentación una vez por semana en la seccional y la realización de cuatro horas semanales de tareas comunitarias durante dos meses.

A la hora de fijar la pena, se tuvo en consideración como atenuantes, el hecho de que el condenado era primario absoluto y que confesó haber cometido los hechos. La investigación del caso Aguiar —que abarca varias aristas, entre ellas, sus negocios— es llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3 Turno, liderada por Gilberto Rodríguez. También la componen Majó, Gabriela Gómez y Silvia Monzón.

La muerte de Aguiar

Para febrero de 2024, Aguiar y Camejo se habían separado. Una madrugada, el hombre arribó a la casona donde vivía la joven, de 26 años, y el bebé de ambos, que en ese momento tenía siete meses. La vivienda se ubicaba en las calles Mar de Coral y Mar Chiquita, Punta del Este.

Tras ingresar a la casa discutió con Camejo y ella le efectuó varios disparos que le dieron en el pecho y uno en el brazo. Ella relató que desde hacia meses tenía muchas desavenencias su expareja.

El fiscal Sebastián Robles analizó el caso durante varios meses y concluyó que la mujer actuó en legítima defensa. En ese momento, Fiscalía publicó un comunicado sobre el archivo de la causa que expuso que de la investigación surgía que "en el marco de la relación de pareja existió por parte de él violencia física, económica, patrimonial, simbólica, doméstica y psicológica", y que esta aumentó luego de que ella quedara embarazada.

El fiscal también destacó que ella sentía miedo, porque "él constantemente le recordaba los contactos que tenía y el daño que podía hacerle a sus familiares, física y laboralmente".

Testigos fueron claves para narrar escenas de celos, violencia e insultos que él ejercía sobre ella. "Te voy a partir la cabeza", escucharon que le decía en varias oportunidades. Además de estas escenas, relataron que tanto ellos como terceros fueron parte de amenazas "como si no tuviera límites", y que le gustaba ostentar sus armas.