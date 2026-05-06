Tolima vs. Nacional EN VIVO por Copa Libertadores: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Enviado a Ibagué / Colombia

Se abre la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores y lo hace en Colombia porque Deportes Tolima recibe a Nacional en un partido que puede ser clave para ambos equipos en una zona en la que todas las instituciones tienen cuatro puntos luego de tres partidos disputados.

El Pijao, como se lo conoce al equipo cafetero, arriba a este encuentro luego de cosechar una goleada 3-0 ante Coquimbo Unido como local, mientras que el Bolso viene de una derrota como visitante ante Universitario de Perú por 4-2 en la tercera jornada.

Nacional, además, arrastra una racha de tres partidos sin ganar teniendo en cuenta las derrotas con Danubio y Albion en el plano local, que se sumaron a la caída en Lima en el certamen internacional, en el que busca volver a ganar para acomodarse pensando en la clasificación a la fase de los 16 mejores.

La principal novedad que tiene el equipo de Jorge Bava para el encuentro de esta noche es la presencia de Agustín dos Santos en el mediocampo junto a Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro luego de lo que fue la expulsión de Lucas Rodríguez que lo sacó de este encuentro.

Tolima vs. Nacional:

Deportes Tolima (probable): Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Carlos Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández;

Jersson González, Sebastián Guzmán, Juan Pablo Torres, Ever Valencia; Luis Sandoval, Adrián Parra. DT: Lucas González Vélez.

Nacional (probable): Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Camilo Cándido; Agustín Dos Santos, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Baltasar Barcia, Maxi Gómez, Gonzalo Carneiro. DT: Jorge Bava.

Hora: 23:00

Televisa: Disney+ Premium y ESPN 2

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Asistentes: Bruno Pires y Bruno Boschilia (BRA)

Cuarto árbitro: Rafael Klein (BRA)

VAR: Rodolpho Toski y Caio Vieira (BRA)