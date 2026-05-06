Quién es Juani García, el juvenil de Nacional que debutará en Libertadores y hace pocos días entrena con Primera

Juan Ignacio García Lantean tiene 19 años y es uno de los futbolistas en la lista de viajeros de Nacional para enfrentar a Deportes Tolima por Copa Libertadores. Le dicen Juani, es oriundo de Las Piedras y generación 2006. Su posición es volante central (o interior) derecho pero tiene buen manejo de las dos piernas.

Además, puede desempeñarse como zaguero (mide 1.81) y así lo ha hecho en varias ocasiones. Llegó al club en 2017 a través de Marcos Posadas, luego de haber hecho el baby fútbol en Florida de Las Piedras. Realizó todo el recorrido por las divisiones juveniles de la selección uruguaya y en agosto de 2024 estampó su firma en un vínculo contractual de dos años y medio.

De nacionalidad uruguaya-italiana, empezó la Secundaria en el Colegio San Isidro (ahora va al Pallotti) y, con sus 1,81 metros, se convirtió en una pieza importante dentro del equipo que dirige técnicamente Rodrigo "Momia" Lemos, al tiempo que alterna en la Tercera División que conduce Rafael García.

Estuvo afuera de las canchas durante ocho meses en 2023: sufrió primero una luxación de rótula jugando para la selección y luego tuvo una rotura de ligamentos defendiendo los colores de su club.

El juvenil fue titular en una de las prácticas previas al encuentro con Tolima y podrá sumar sus primera minutos con el equipo mayor si así lo entiende Jorge Bava.