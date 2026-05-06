Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes: las zonas afectadas y cuándo llega el frente frío

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles 6 de mayo una alerta meteorológica de color amarillo por "tormentas puntualmente fuertes". Según el comunicado, una "perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmedo e inestable afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

"Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", apuntó Inumet en el escrito.

Alerta amarilla de Inumet el miércoles 6 de mayo de 2026. Foto: Inumet

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla

Cerro Largo: Arévalo.

Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Santa Ana y Tarariras.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Santa Bernardina.

Flores: todo el departamento

Florida: Goñi.

Paysandú: Merinos.

Río Negro: Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Villa María y Young.

Soriano: todo el departamento

Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

En principio esta alerta rige hasta las 9:30 de este miércoles, pero a esa hora podría actualizarse. Además, se espera que un frente frío ingrese a territorio nacional a la noche, provocando lluvias y tormentas también en el sur, incluyendo a Montevideo y el área metropolitana.

De hecho, Inumet emitió un aviso especial a la población porque primero espera tormentas fuertes por un frente frío y luego vientos intensos por la formación de un ciclón extratropical, todo dentro de esta semana. Se trata de un pronóstico del tiempo coincidente con el que han anunciado meteorólogos independientes como Mario Bidegain y Guillermo Ramis.

Qué zonas de Uruguay serán las más afectadas por las lluvias y el viento

Anunció que lo primero sucedería entre la tarde y la noche de este martes, que son las inclemencias que continúan este miércoles: "Se esperan tormentas, algunas puntualmente fuertes, principalmente en el norte y la franja central del país. Estas tormentas podrán estar acompañadas de rachas de viento fuertes y lluvias intensas en cortos períodos (20 a 40 mm en tres horas)".

Posteriormente, desde la noche del miércoles "un frente frío ingresará al país generando tormentas fuertes, algunas severas, y lluvias abundantes en todo el territorio". Por este frente frío se prevén acumulados de lluvia significativos, de entre 60 y 100 milímetros en un lapso de 12 horas, "especialmente en el centro-sur, este y noreste".

"Durante las tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes (puntualmente copiosas), rachas de viento muy fuertes y ocasional caída de granizo", indicó Inumet. Este fenómeno persistirá hasta la madrugada del viernes.

Pero a partir del viernes, y hasta la madrugada del domingo, estarán sobre Uruguay las consecuencias de un ciclón extratropical que se formará al sur del territorio nacional.

"Tras el pasaje del frente frío, se espera un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre el Océano Atlántico. Este evento afectará principalmente la zona costera, con vientos persistentes fuertes y muy fuertes, y un aumento significativo del oleaje. Además, se prevé un descenso marcado de temperatura, generando bajas sensaciones térmicas", explicó Inumet.

Transito circulando por calles inundadas en Av. Gral Rondeau esquina La Paz en dia de lluvia en la ciudad de Montevideo, tormenta, estado del tiempo, ND 20241024, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Guillermo Ramis advierte por un temporal el sábado con vientos de hasta 100 kilómetros por hora

El meteorólogo Guillermo Ramis ve un panorama similar: en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) pronosticó lluvias desde el miércoles, más fuertes el jueves; vientos desde el viernes, más intensos el sábado. De hecho, lo que sucederá el sábado lo cataloga como "un temporal", ya que prevé intensidades de 80 kilómetros por hora en Montevideo y 100 kilómetros por hora en Punta del Este.

"Mucho cuidado con las lluvias y las tormentas del jueves", advirtió, y agregó que puede haber algunas "tormentas severas", a lo que aportó: "En el interior puede haber alguna granizada descomunal, pero es muy difícil de pronosticar".

El viento fuerte, en tanto, comenzaría el viernes producto de una depresión que se formará al sur de Uruguay. "La parte norte de la depresión genera ese temporal con bajas temperaturas y muy bajas sensaciones térmicas. Cuidado el sábado con las bajas sensaciones térmicas que van a complicar el panorama. Hasta el domingo de mañana tenemos algo de viento, no tan intenso. El peor día es el sábado", señaló.

Mario Bidegain advierte primero por un frente frío y luego por un ciclón extratropical

En definitiva, Uruguay tendrá una semana compleja con dos fenómenos meteorológicos que provocarán primero fuertes lluvias y luego intenso viento.

Un frente frío pasará entre miércoles y jueves, provocando lluvias y tormentas, posiblemente con tormenta eléctrica y caída de granizo, según adelantó a El País el meteorólogo Mario Bidegain. Luego habrá una leve mejoría durante el jueves, pero durará algunas horas. Sobre la noche empezarán a notarse las consecuencias de un ciclón extratropical que se posicionará al sur del país, principalmente con viento y una caída abrupta de la temperatura.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá agradable durante los primeros días de la semana, hasta el miércoles inclusive, pero luego empezará a bajar y el fin de semana, tras el pasaje del ciclón extratropical, se notará un frío casi invernal, con bajas sensaciones térmicas producto del viento.

"El miércoles nos afecta el pasaje de un frente frío con lluvias que pueden ser importantes en Montevideo, actividad eléctrica y no descarto algún granizo", dijo y agregó que posiblemente el mal tiempo inicie luego del mediodía, al menos en la capital. En total pueden caer más de 20 milímetros.

"Tenemos una mejora temporaria a partir del jueves al mediodía y sobre última hora un nuevo desmejoramiento ya no por un frente frío sino por una baja presión que nos afecta con rotación de vientos, que soplan del sector oeste, más fuertes, con ráfagas que pueden ser importantes el viernes", explicó. Agregó que por este fenómeno también puede haber precipitaciones pero no serían más que lloviznas, a lo sumo persistentes, no mayores a 10 milímetros. Los vientos sostenidos se espera que tengan velocidades de 40 o 50 kilómetros por hora y las ráfagas de 70.

"Ahí comienza a cambiar la masa de aire, mucho más seca y fría", comentó, adelantando que el sábado y el domingo serán "totalmente diferentes" a las jornadas previas producto del frío.

Persona caminando con paraguas bajo la lluvia Foto: Leonardo Mainé/El País

Según Bidegain, entre la temperatura máxima que se espera al inicio de la semana y la que se prevé para el fin de semana hay una "caída de 10°". Será el "primer fin de semana netamente frío, típicamente otoñal".

En su cuenta de X compartió un pronóstico que habla de una "situación meteorológica compleja" entre miércoles y sábado, primero con lluvias que pueden llegar a 200 milímetros en algunas zonas del país y luego con vientos de entre 80 y 100 kilómetros por hora.