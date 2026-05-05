El pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el miércoles 6 de mayo estará marcado por condiciones inestables en gran parte del país, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C de mínima y los 30°C de máxima.

En el noroeste, la mañana se presentará nubosa a cubierta con mejoras temporarias y presencia de nieblas y neblinas, junto a precipitaciones y tormentas aisladas, mientras que hacia la tarde y noche continuará el cielo cubierto con eventos más generalizados y probables tormentas, con vientos del norte y noreste entre 10 y 30 km/h que aumentarán a 20 a 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h, y temperaturas entre 14°C y 30°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con abundante nubosidad, mejoras temporarias y nieblas, acompañadas de precipitaciones y tormentas aisladas; en la tarde y noche persistirá el tiempo inestable con tormentas más probables y vientos del noreste y norte de 20 a 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h, con temperaturas entre 11°C y 30°C.

En el suroeste, el inicio del día tendrá cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla junto a precipitaciones y tormentas aisladas, mientras que hacia la tarde y noche se intensificará la inestabilidad con tormentas, con vientos del noreste de 20 a 30 km/h rotando al norte entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h, y temperaturas entre 13°C y 29°C.

Lluvia. Foto: Estefanía Leal.

En el centro-sur, la mañana se presentará nubosa y cubierta con neblinas y bancos de niebla y precipitaciones aisladas, en tanto que durante la tarde y noche se prevé un aumento de la inestabilidad con tormentas y condiciones ventosas en zonas costeras, con vientos del noreste de 10 a 30 km/h que rotarán al norte entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h, y temperaturas entre 11°C y 28°C.

Hacia el este, la mañana mostrará un cielo nuboso a cubierto con nieblas y neblinas y precipitaciones aisladas, mientras que en la tarde y noche se espera un escenario ventoso en áreas costeras con tormentas, con vientos del noreste y este de 10 a 30 km/h que aumentarán a 20 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h, y temperaturas entre 11°C y 27°C.

Mujer abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Punta del Este, Montevideo y Área Metropolitana

En Punta del Este, la mañana estará marcada por abundante nubosidad, neblinas y precipitaciones aisladas, y hacia la tarde y noche el tiempo se tornará ventoso con tormentas, acompañado de vientos del noreste de 10 a 30 km/h que aumentarán a 20 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h, con temperaturas entre 15°C y 22°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa a cubierta con neblinas y bancos de niebla junto a precipitaciones aisladas, mientras que en la tarde y noche persistirá el cielo cubierto con tormentas y un aumento del viento, que soplará del noreste entre 10 y 30 km/h intensificándose a 20 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h, con temperaturas entre 13°C y 23°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.