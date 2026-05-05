Rige desde el jueves alerta roja por frío en todo el país, con evacuación obligatoria de personas en calle

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, convocó este martes a una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, junto al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y el director del SINAE, Leandro Palomeque. El jerarca anunció que se decretará la alerta roja a partir de este jueves en todo el territorio nacional debido al ciclón pronosticado para los próximos días y las bajas temperaturas.

Sánchez, dijo que en el correr de la jornada, obtuvieron por parte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) información "de suma gravedad".

"Dicho informe establece que se aproxima un fenómeno adverso que ocurrirá en todo el territorio nacional entre los días miércoles 6 y domingo 10 de este mes. Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles tendrá lugar tormentas fuertes y puntualmente severas en el centro y norte del país", dijo Sánchez, citando el informe de Inumet.

Añadió que entre la madrugada del miércoles hacia el jueves, "se espera el ingreso de un frente frío muy activo desde el suroeste del país que se desplazará hacia el noreste asociado a un ciclón extratropical".

Sánchez comentó que desde la madrugada del viernes, hasta el domingo, el centro del ciclón se ubicará en el Océano Atlántico y que a partir de ese viernes, "se espera un marcado descenso de la temperatura", con mínimas de entre 8°C

y 10 °C en todo el país.

Apuesta. El gobierno apunta a reducir la cantidad de personas que viven en la calle. Foto: Leonardo Mainé / El País.

"Cabe aclarar que estos fenómenos, que van a generar mucho viento, combinaran las temperaturas bajas con los vientos y se disminuirá enormemente la sensación térmica", detalló.

Es por estos motivos que Sánchez anunció, tras haber dialogado con el presidente Yamandú Orsi, que a partir de este jueves "comenzará a regir la alerta pública de nivel rojo, particularmente para las personas de mayor vulnerabilidad, esto son personas en situación de calle".

El secretario de Presidencia detalló que se trabajará con el SINAE para "evacuar de manera obligatoria a las personas que están en situación de calle".

Pertenencias de personas en situación de calle en el barrio Cordón, en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez

Sánchez explicó que el despliegue será a nivel nacional a partir de este jueves. En ese sentido, adelantó que unidades militares, en coordinación con el Mides, "abrirán cupos para recibir a personas en situación de calle".

Además, dijo que el jueves se abrirán centros de evacuados en el área metropolitana en el polideportivo de la Escuela de Policía y en el servicio de transporte y mantenimiento del Ejército Nacional.

"Esto implica que la fuerza pública va a ser parte importante de este trabajo junto a los equipos del Mides a la hora de llevar adelante este decreto, que implica que las personas que hoy están viviendo a la intemperie, sean trasladadas", añadió.